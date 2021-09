Pollution: le président indonésien a été négligent, tranche un tribunal

JAKARTA, Indonésie — Un tribunal indonésien a jugé jeudi que le président Joko Widodo et six autres hauts responsables avaient négligé de respecter les droits des citoyens à un air pur et leur a ordonné d’améliorer la mauvaise qualité de l’air dans la capitale.

Le panel de trois juges du tribunal de district central de Jakarta a voté à l’unanimité en faveur du groupe de 32 résidents qui ont déposé une plainte en juillet 2019 contre M. Widodo et ses trois ministres de l’Intérieur, de la Santé et de l’Environnement, ainsi que les gouverneurs de Jakarta, de Banten et de West Java, afin d’obtenir un cadre de vie sain en ville.

Le juge qui présidait la cause, Saifuddin Zuhri, a déclaré que les sept responsables devaient prendre des mesures sérieuses pour garantir les droits des personnes à la santé à Jakarta en renforçant les réglementations sur la qualité de l’air et pour protéger la santé, l’environnement et les écosystèmes, sur la base de la science et de la technologie.

Les plaignants, qui comprennent des militants, des personnalités publiques, des chauffeurs de moto-taxi et des personnes souffrant de maladies liées à la pollution, ne demandaient pas de compensation financière, mais exigeaient plutôt une surveillance et des sanctions plus strictes pour les pollueurs.

Jakarta compte 10 millions d’habitants et trois fois ce nombre vit dans sa grande région métropolitaine.

Encline aux inondations et au naufrage rapide en raison de l’extraction incontrôlée des eaux souterraines, Jakarta est l’archétype de la mégapole asiatique. Elle grince sous le poids de ses dysfonctionnements, provoquant une pollution massive des rivières et contaminant les nappes phréatiques qui alimentent la ville. On estime que la congestion coûte à l’économie 6,5 milliards $ par an.