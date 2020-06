Pompeo demande à Pékin la libération des deux Canadiens «accusés sans fondement»

OTTAWA — Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, appelle Pékin à libérer les deux Canadiens qui, selon lui, sont accusés «sans fondement» en Chine.

Les autorités chinoises ont formellement accusé d’espionnage, vendredi, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus depuis plus de 550 jours sans avoir accès à des avocats ni à leur famille. Pékin empêche depuis janvier les diplomates canadiens de visiter une fois par mois MM. Kovrig et Spavor, invoquant la COVID-19. Les deux hommes ont été arrêtés en décembre 2018, neuf jours après que le Canada a détenu la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d’un mandat d’extradition américain.

M. Pompeo a affirmé lundi que les États-Unis étaient profondément préoccupés par la décision de la Chine d’accuser formellement les deux Canadiens. «Ces accusations sont motivées par des considérations politiques et sont sans fondement, a-t-il indiqué dans un communiqué. Les États-Unis soutiennent le Canada pour demander à Pékin la libération immédiate des deux hommes et rejettent le recours à ces détentions injustifiées pour contraindre le Canada.

«De plus, nous faisons écho à l’appel du Canada pour un accès consulaire immédiat à ses deux citoyens, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, car la Chine a interdit cet accès pendant près de six mois et on ignore complètement la condition des deux Canadiens.»

Pékin rabroue Trudeau

À peu près au même moment, lundi, la Chine a demandé au premier ministre Justin Trudeau «d’arrêter de passer des remarques irresponsables», après qu’il eut déclaré vendredi que la décision de Pékin d’accuser les deux Canadiens d’espionnage était liée à l’arrestation par la police canadienne d’une dirigeante de Huawei.

Le premier ministre Trudeau déclarait vendredi dernier aux journalistes que les autorités chinoises «avaient directement lié» le cas de Mme Meng à celui des deux Canadiens. Il a réitéré la position de longue date d’Ottawa, selon laquelle MM. Kovrig et Spavor étaient «détenus arbitrairement».

Les accusations d’espionnage sont «complètement différentes» du cas de Meng Wanzhou, a déclaré lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Mme Meng a été arrêtée en raison d’accusations américaines liées à de présumées violations des sanctions commerciales imposées par Washington contre l’Iran.

«La détention arbitraire n’existe pas» en Chine, a rétorqué lundi le porte-parole du ministère, Zhao Lijian. «La Chine exhorte le leader canadien concerné à respecter sérieusement l’esprit de l’État de droit, à respecter la souveraineté judiciaire de la Chine et à cesser de faire des remarques irresponsables», a ajouté M. Zhao.

Le Canada «complice» de Washington

L’arrestation des «deux Michael» a été largement considérée comme une mesure de représailles contre le Canada, après l’arrestation de Mme Meng en décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver. Par ailleurs, des accusations ont été formellement portées contre eux vendredi, après un an et demi de détention, alors qu’une juge canadienne venait de conclure que l’affaire d’extradition de Mme Meng pouvait passer à l’étape suivante. Ses avocats ont plaidé la semaine dernière que les Américains avaient trompé le tribunal et ils demanderont un arrêt des procédures.

Mme Meng, directrice financière de Huawei Technologies et fille de son fondateur, est accusée d’avoir menti à des banques à Hong Kong au sujet des relations du géant chinois avec l’Iran, en violation possible des sanctions américaines.

Le cas de Mme Meng est un «incident politique grave» et fait partie des efforts américains pour «supprimer les entreprises chinoises de haute technologie et Huawei», a déclaré lundi M. Zhao. Il a estimé que le Canada «jouait le rôle d’un complice» dans cette affaire. «Nous demandons instamment au Canada de corriger ses erreurs dès que possible, de libérer immédiatement Meng Wanzhou et de veiller à ce qu’elle rentre chez elle en toute sécurité.»

Mme Meng vit dans un manoir qu’elle possède à Vancouver, où elle travaillerait à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures pendant la suite des procédures d’extradition devant un tribunal de la Colombie-Britannique. MM. Kovrig et Spavor sont quant à eux détenus dans un lieu tenu secret et n’ont plus accès à des avocats ou à des membres de leur famille.

Depuis l’arrestation de Mme Meng, la Chine a également condamné à mort deux autres Canadiens et suspendu les importations de canola canadien.