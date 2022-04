Pornographie juvénile et agressions: sept arrestations dans la région de Québec

QUÉBEC — Arrestation de sept individus de la région de Québec mercredi en lien avec des enquêtes pour des crimes sexuels, de possession et de distribution de pornographie juvénile.

Ces individus devraient faire face à divers chefs d’accusation. Dans un communiqué du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), il est question «d’agressions sexuelles, de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, de production, de possession et distribution de pornographie juvénile, de bris de promesse, de fraude de moins de 5000 $ et de recel».

L’enquête a été initiée en 2021 à la suite d’une dénonciation. Les crimes allégués remonteraient à 2020 et à 2021.

Des policiers de l’Unité des délits familiaux et agressions sexuelles et de l’Unité des fraudes et produits de la criminalité du SPVQ ont collaboré à l’enquête.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils ont tous été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

L’enquête se poursuit et d’autres arrestations pourraient suivre, précise le SPVQ.

D’ailleurs, les policiers invitent les gens à dénoncer ce type de comportement, et ce de façon confidentielle, en appelant au numéro 418 641-AGIR, poste 2447 ou au numéro sans frais 1 888 641-AGIR.