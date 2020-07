Port de Montréal: employeurs irrités par la grève des débardeurs amorcée lundi

MONTRÉAL — Quelques regroupements d’employeurs se disent extrêmement préoccupés par l’impact sur l’économie de l’escalade des tensions au port de Montréal opposant des syndicats de débardeurs à l’Association des employeurs maritimes (AEM).

Ces groupes reprochent au Syndicat des débardeurs SCFP d’avoir pris l’économie en otage en déclenchant une grève de quatre jours lundi matin dernier, considérant que la période actuelle est cruciale pour relancer l’économie mise à mal par la crise de la COVID-19.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) rappellent que près de 90 % des marchandises de l’est de l’Amérique du Nord transitent par le Port de Montréal. Ils affirment que les activités qui s’y déroulent sont fondamentales pour la survie de nombreuses industries et vitales pour le bon fonctionnement des chaînes logistiques.

Les cinq groupes appellent tous les gouvernements à intervenir rapidement pour limiter les dégâts pouvant découler du prolongement de cette situation.

Après le Syndicat des débardeurs du port de Montréal, la section locale 1657 de l’Association internationale des débardeurs (AID) a annoncé mardi soir le dépôt d’un avis de grève à l’Association des employeurs maritimes.