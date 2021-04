Port de Montréal: les députés à Ottawa devraient approuver le projet de loi spéciale

OTTAWA — La Chambre des communes devrait approuver dans la nuit de mercredi un projet de loi pour mettre fin à la grève des 1150 débardeurs du port de Montréal.

Les activités au port se sont arrêtées lundi matin, depuis que les débardeurs ont entamé une grève, provoquant la fermeture complète de l’un des ports les plus achalandés du Canada, par lequel des millions de tonnes de marchandises transitent chaque année.

La ministre du Travail, Filomena Tassi, a déclaré que si la grève se prolongeait, cela coûterait à l’économie de 40 à 100 millions de dollars par semaine.

La ministre plaide que c’est une question de vie ou de mort parce que la grève a eu pour effet de laisser dans des conteneurs d’expédition des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques essentiels dans la lutte contre la COVID-19.

Mme Tassi a déclaré mercredi à la Chambre des communes que la situation était «désastreuse».

Le gouvernement «doit agir» pour la santé et la sécurité des Canadiens, ainsi que l’économie, a-t-elle soutenu.

Mme Tassi affirme que le projet de loi spéciale représente un dernier recours après plus de deux ans d’efforts vains pour trouver une solution négociée.

Les travailleurs du port sont sans contrat de travail depuis décembre 2018 et ont commencé à refuser les heures supplémentaires et le travail de fin de semaine plus tôt ce mois-ci.

Le syndicat avait auparavant organisé une grève de dix jours en août.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les débardeurs, affirme que le conflit actuel a été déclenché par l’employeur, l’Association des employeurs maritimes, qui a imposé des heures de travail prolongées sans consulter les travailleurs.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré que la grève pourrait être annulée immédiatement si le gouvernement fédéral ordonnait à l’association patronale d’annuler les changements d’horaire de travail.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a souligné que le projet de loi sape le droit à la négociation et nuira à long terme aux relations entre les débardeurs et leur employeur, ce qui entraînera des tensions plus tard.

Les conservateurs ont également reproché au gouvernement de ne pas en faire assez pour éviter la grève. Mais le chef du parti, Erin O’Toole, a dit que son parti appuierait le projet de loi en raison des dommages potentiels qu’une grève prolongée pourrait causer à l’économie canadienne.

Un vote sur le projet de loi devait avoir lieu aux petites heures de la nuit.