«Portrait» de l’économie: Ottawa prévoit un déficit de 343,2 milliards $

Ottawa prévoit que le déficit fédéral sera de 343,2 milliards $ pour l’exercice financier 2020-2021.

C’est ce qui ressort du «portrait» de l’économie et des finances publiques présenté par le ministre des Finances, Bill Morneau, mercredi après-midi.

Il s’agit du déficit le plus important de l’histoire du Canada. Ce chiffre est largement dû aux programmes gouvernementaux pour aider les particuliers et les entreprises à traverser la pandémie de COVID-19.

Le «portrait» économique prévoit 212 milliards $ en soutien direct aux travailleurs et aux entreprises, 19 milliards $ en soutien pour la santé et la sécurité des Canadiens et 85 milliards $ sous forme de reports de paiements d’impôts, de taxes et de droits de douane.

Ce document laisse deviner aussi qu’il y aura une transition accélérée de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) vers la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le gouvernement fédéral prévoit qu’il n’en coûtera pas plus de 80 milliards $ pour la PCU, qui offre 500 $ par semaine aux personnes ayant perdu leur revenu dû à la COVID-19. Le programme a récemment été prolongé, passant de 16 à 24 semaines pour les prestataires.

En date du 28 juin, plus de 53 milliards $ avaient été versés en PCU à quelque 8,16 millions de particuliers.

La subvention salariale, en comparaison, a été beaucoup moins populaire. Les plus récents chiffres font état de 18 milliards $ versés dans le cadre de ce programme, alors que le gouvernement fédéral prévoit verser 82,3 milliards $ aux employeurs admissibles, selon son «portrait» dévoilé mercredi.