Possession négligente d’arme à feu à Québec: 6 arrestations lundi soir à Beauport

QUÉBEC — Six personnes soupçonnées d’avoir négligemment possédé au moins une arme à feu ont été arrêtées en soirée, lundi, dans l’est de Québec.

Une perquisition entamée dans une résidence de l’arrondissement de Beauport devrait permettre à la police de préciser le bilan de l’opération qui a été lancée après qu’un appel ait été logé peu après 17h00 au central téléphonique d’urgence 911.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) indique que l’appel a rapporté la présence d’individus en possession d’une arme à feu près d’une résidence de la rue Antoine-Berton. Plusieurs véhicules de patrouille du SPVQ ont convergé dans le secteur.

Peu après, les policiers ont procédé à l’arrestation de six personnes, une femme et cinq hommes, âgés entre 33 et 60 ans, pour possession d’arme à feu de manière négligente. Ils ont ensuite établi un périmètre de sécurité autour d’une résidence.

Des membres de l’escouade canine et du groupe tactique d’intervention (GTI) ainsi que les enquêteurs du projet MALSAIN ont participé à l’intervention.

Dans la nuit de mardi, l’enquête se poursuivait dans ce secteur résidentiel de Beauport.

Le projet MALSAIN, une initiative du Service de police de la Ville de Québec, a été lancé en février 2019 afin de contrer une hausse de la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé. Il regroupe une vingtaine de policiers du SPVQ. La police rapporte que depuis, plusieurs arrestations ont été effectuées pour des vols qualifiés, des introductions par effraction, des agressions armées, du trafic de stupéfiants ainsi que des actes de violence. Plusieurs armes à feu ont été saisies.