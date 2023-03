Possible candidature de Caroline St-Hilaire à l’OIF: le PLQ crie au «patronage»

QUÉBEC — Le gouvernement Legault, qui aurait soumis le nom de son ex-candidate Caroline St-Hilaire à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), fait du «patronage», accuse le Parti libéral du Québec (PLQ).

Son chef intérimaire Marc Tanguay s’est insurgé mercredi contre ce qu’il appelle une «deuxième tentative» d’accorder un poste prestigieux à la candidate défaite de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Il y avait un « deal » avec François Legault quand elle a été candidate de la CAQ dans Sherbrooke que si d’aventure elle ne gagnait pas, il allait (…) la nommer ailleurs», a soutenu M. Tanguay en point de presse.

«À l’époque de Maurice Duplessis, on appelait ça du patronage, nommer du monde qui sont du bon bord, a-t-il renchéri. François Legault l’a (déjà) décrié (…) et aujourd’hui il le fait.»

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a déploré qu’«à la CAQ, on ne perd jamais vraiment ses élections. Même quand on les perd, on gagne».

«Ça rappelle les belles années libérales, a-t-il dit. Ce sont des nominations qui sont clairement partisanes.»

«C’est exactement le genre de choses que les Québécois pensaient s’être débarrassé en mettant les libéraux dans l’opposition, et de toute évidence, ça continue sous la CAQ.»

En janvier dernier, le Journal de Québec avait rapporté que le gouvernement Legault songeait à nommer Mme St-Hilaire au poste de déléguée du bureau du Québec à Barcelone.

«Ils ont reculé, mais là, ils reviennent pour, dans le fond, donner suite au « deal »», selon Marc Tanguay. D’après le député péquiste Joël Arseneau, en changeant de stratégie, le gouvernement Legault fait preuve «d’habilité».

«(Il) se garde une petite gêne. Plutôt que faire une nomination politique directe, il le fait de façon indirecte. Ce n’est pas lui qui choisira en bout de ligne», a-t-il analysé.

La ministre des Relations internationales, Martine Biron, n’a pas nié, lors d’une brève mêlée de presse mercredi, que son gouvernement avait proposé la candidature de Mme St-Hilaire au poste de numéro deux à l’OIF.

La ministre a souligné que le choix final revenait à la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Pour l’heure, «elle est chez elle, Caroline St-Hilaire. Elle n’a pas été nommée nulle part», a déclaré Mme Biron.

Caroline St-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil, était chroniqueuse à La Joute avant de se porter candidate pour la CAQ dans Sherbrooke. Elle a été défaite par Christine Labrie, de QS.