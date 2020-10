Possible destitution: le directeur de la SQ, Martin Prud’homme, se défend

QUÉBEC — Le directeur de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud’homme, suspendu depuis plus de 18 mois, dit avoir appris «avec consternation» que le gouvernement Legault s’apprêtait à mandater la Commission de la fonction publique afin qu’elle fasse enquête et recommande possiblement sa destitution.

Dans un communiqué publié tôt vendredi matin, avant même l’annonce de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, M. Prud’homme a affirmé que le gouvernement s’apprêtait à prendre une décision «sur la base de faits erronés, incomplets et qui comportent une multitude de raccourcis».

«Je n’ai jamais eu le droit de me défendre adéquatement et j’en conclus aujourd’hui que je suis victime d’une volonté du gouvernement de mettre fin à 32 ans de carrière au service du public, a-t-il déclaré. J’entends défendre mes droits et ma réputation devant une instance juste et impartiale puisque j’ai perdu toute confiance dans la capacité du sous-pouvoir politique qui a déjà décidé que ma carrière était terminée.»

Selon le quotidien La Presse, Québec annoncera vendredi qu’un comité d’experts chargé d’effectuer une enquête administrative sur Martin Prud’homme a conclu qu’il a commis une faute déontologique suffisamment grave pour être destitué.

Cette faute aurait été commise lors d’un appel que M. Prud’homme a fait à la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annick Murphy, en octobre 2017, au sujet du projet Serment.

«La véritable intention derrière cette enquête n’était pas l’appel téléphonique, mais plutôt de mener une vaste partie de pêche visant à m’associer aux fuites médiatiques sur la simple présomption que j’avais des liens d’amitié avec Guy Ouellette et des liens familiaux avec l’ex-Commissaire à l’UPAC, Robert Lafrenière, écrit M. Prud’homme. Pourtant, la preuve a été faite que toutes les informations à cet égard se sont avérées inexactes.»