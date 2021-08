Possible élection: le Bloc entend miser sur son bilan pour augmenter sa députation

MONTRÉAL — S’il a réussi à surprendre la population et à gagner sa sympathie lors de la dernière élection, le Bloc québécois (BQ) entend miser cette fois-ci sur son bilan pour augmenter son nombre de députés au Québec, a déclaré mercredi son chef Yves-François Blanchet.

Alors que les rumeurs du déclenchement imminent d’une élection fédérale vont bon train, le chef dit que son parti est plus que prêt à se lancer du bloc de départ. Il n’est toutefois pas en faveur de la tenue d’un scrutin, deux ans avant la date prévue, et alors que la pandémie de COVID-19 n’est pas pleinement maîtrisée, a-t-il rappelé.

C’est le «bilan du Bloc», qu’il qualifie de «remarquable», qui va convaincre les Québécois cette fois-ci, si élection il y a, soutient M. Blanchet.

Selon lui, la reconnaissance de la nation québécoise, le vote pour l’application de la Charte de la langue française aux entreprises fédérales, la protection de l’aluminium, les gains pour l’industrie du bois, les compensations pour les producteurs sous gestion de l’offre, «sans le Bloc, ça n’aurait pas existé».

L’approche bloquiste en cas d’une élection fédérale en 2021 est d’augmenter sa députation. Pourquoi? Parce qu’on a démontré que plus on a d’élus, «meilleure est la voix et le poids du Québec au sein du Parlement fédéral».

Et pour le chef bloquiste, il est crucial que Montréal fasse partie de cette voix.

Lors de la dernière élection générale de 2019, les résultats à Montréal n’ont pas été à la hauteur des attentes, a-t-il convenu.

Mais déjà à ce moment, le Bloc avait averti qu’il ne renonçait pas à Montréal. C’est pourquoi mercredi, en plein coeur du Jardin botanique de Montréal, il a annoncé une nouvelle candidate pour affronter le député néo-démocrate Alexandre Boulerice dans Rosemont-La-Petite-Patrie. Il s’agit de Shophika Vaithyanathasarma, une étudiante en mathématique et en sociologie.