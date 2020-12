Possibles débordements côtiers mardi entre La Pocatière et Gaspé

MONTRÉAL — Un avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier dans l’est du Québec a été émis conjointement mardi matin par Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada.

On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et le déferlement de grosses vagues près de la côte sud de fleuve et de l’estuaire du Saint-Laurent sur une distance d’environ 550 kilomètres, entre La Pocatière et Gaspé.

Une intense dépression causera des vents très forts à violents. La combinaison de ces vents et de l’actuelle période de marées à fortes amplitudes risque de provoquer ce déferlement de vagues.

Environnement Canada prévient que ces mauvaises conditions météorologiques séviront de 13h00 à 16h30 entre Kamouraska et Trois-Pistoles, de 12h30 à 16h00 entre Rimouski et Mont-Joli, de 12h30 à 16h00 à Matane et de 12h00 à 15h30 entre Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée.

De l’érosion côtière est possible dans les zones à risque.