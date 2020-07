Post-COVID: des médecins prônent une relance verte de l’économie

MONTRÉAL — Des médecins québécois et canadiens ont conçu un «plan de traitement» pour que le pays soit plus en santé, en suggérant des façons vertes d’investir pour relancer l’économie après la crise de la COVID-19.

Le rapport de l’Association canadienne et québécoise des médecins pour l’environnement a été rendu public mardi.

Ces médecins tirent ce constat: la pandémie à la COVID-19 a exposé et exacerbé des défis préexistants pour la santé des Canadiens, les systèmes de santé, l’économie et la société.

L’organisation et sa branche québécoise le répètent depuis un bon moment: une économie basée sur le pétrole a des conséquences sur l’environnement mais aussi sur la santé des gens.

Plutôt que de voir la liste de leurs patients s’allonger, ils suggèrent, forts de 25 recommandations au gouvernement fédéral, comment bien choisir où il va investir son argent.

Parmi celles-ci, il est suggéré — pour diminuer la pollution de l’air qui cause de nombreuses maladies respiratoires — d’investir dans la production, la recherche et le développement des véhicules électriques, en soutenant également dans cette transition les travailleurs de l’industrie automobile. On offre aussi cette idée: garantir des prêts sur l’achat des véhicules électriques pour des périodes allant jusqu’à trois ans afin qu’ils soient plus abordables pour les consommateurs.

Les médecins font valoir que sur une base annuelle, si le Canada respecte ses engagements climatiques pour 2030 et son objectif de zéro émission nette pour 2050, les améliorations de la qualité de l’air permettront d’éviter entre 5000 et 11 000 décès prématurés en 2050.