Poste frontalier de Lacolle fermé lundi matin à cause d’un affaissement de chaussée

MONTRÉAL — Alors que l’arrivée graduelle des vacances estivales augmente la circulation routière vers les États-Unis, l’un des principaux postes frontaliers reliant le Canada et les États-Unis n’est pas en mesure de servir les voyageurs, lundi.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce que toutes les voies du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle sont fermées à la circulation en raison d’un bris de la chaussée. Il s’agit du poste qui mène à Champlain, dans l’État de New York, en assurant la jonction entre l’autoroute 15, au Québec, et l’autoroute 87, aux États-Unis.

L’Agence demande aux automobilistes d’utiliser le point d’entrée de Saint-Armand, en Montérégie, qui conduit à l’autoroute 89 aux États-Unis.

La brève communication de l’Agence laisse croire que le même avis s’adresse aux conducteurs de camions qui sont habituellement très nombreux à utiliser le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle.

On ignorait tôt lundi matin la cause du bris de la chaussée et combien de temps il faudrait pour que la situation soit rétablie.