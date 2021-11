Postes Canada affiche une perte de 264 millions $ pour le troisième trimestre

OTTAWA — Postes Canada a fait part vendredi d’une perte avant impôts de 264 millions $ au troisième trimestre terminé le 2 octobre, par rapport à 265 millions $ à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, sont en hausse de 0,8 %, ou 37 millions $, à 1,6 milliard $.

En tenant compte de ses trois filiales, parmi lesquelles on compte Purolator, la société de la Couronne a dévoilé une perte avant impôt de 191 millions $, une amélioration de 25 millions $.

Le volume de livraison de colis a diminué de 20 millions d’articles, ou 22,1%, au cours de la période. Les revenus du secteur Colis ont ainsi diminué de 31 millions $, ou 5,3 %. «Des problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale ont également commencé à avoir des répercussions sur les volumes entrants, particulièrement ceux en provenance de la Chine», souligne Postes Canada dans un communiqué.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 1,8 %, ou 32 millions $, à 1,9 milliard $. Postes Canada attribue cette progression aux augmentations salariales et aux charges de traitement et de livraison des colis plus élevées que celles du courrier.

Le vote par correspondance au fédéral a entraîné une augmentation des revenus du secteur Courrier transactionnel. Ceux-ci sont plus élevés de 21 millions $, ou 2,4 %, à 566 millions $.

L’assouplissement des mesures sanitaires a permis un redressement des dépenses marketing envoyées par les détaillants, mais Postes Canada estime que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont amené certains clients à annuler leurs campagnes publicitaires postales. Les revenus du secteur Marketing direct ont tout de même bondi de 20,3 % à 229 millions $.