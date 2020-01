Postes Canada crée un timbre rendant hommage à une ligue de hockey noire

CHERRY BROOK, N.-É. — Postes Canada dévoilera jeudi un timbre commémoratif qui rend hommage à une ligue de hockey entièrement composée de joueurs noirs autrefois établie dans les Maritimes.

Le timbre raconte l’histoire de la Coloured Hockey League, dont les équipes ont joué entre 1895 et les années 1930. Le dévoilement du timbre aura lieu au Black Cultural Centre de Cherry Brook, en Nouvelle-Écosse.

La ligue, fondée 22 ans avant la Ligue nationale de hockey, a été établie à Halifax parmi les baptistes noirs désireux de faire participer les jeunes hommes aux services religieux du dimanche.

La première équipe a été les Jubilees de Dartmouth, mais d’autres se sont rapidement formées dans des communautés comme Halifax et New Glasgow en Nouvelle-Écosse, et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les équipes partageaient souvent des joueurs avec des équipes de baseball bien établies.

Les équipes étaient autorisées à entrer dans les arénas locaux uniquement lorsque les ligues blanches avaient terminé leur saison. Cela signifiait que les saisons de la ligue duraient généralement de fin janvier au début mars, lorsque les surfaces de glace naturelles étaient de trop mauvaise qualité.

Les matchs étaient rapides et ont apporté plusieurs innovations, y compris l’invention du lancer frappé, attribué à Eddie Martin des Eurekas d’Halifax en 1906.