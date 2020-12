Postes Canada devance les dates limites pour les colis devant être livrés avant Noël

OTTAWA — Postes Canada a devancé les délais de livraison des colis pour la période des Fêtes au Canada, en réponse à la demande sans précédent attribuable à la pandémie de COVID-19, mais continue de dire aux Canadiens de s’attendre à des retards.

Même si toutes les dates limites pour le courrier restent inchangées, la date limite pour les livraisons à destination locale est le vendredi 18 décembre pour les services Priorité, Xpresspost, de boîtes à tarif fixe et de colis standard.

La date limite pour l’expédition à destination régionale est le vendredi 18 décembre pour Priorité et Xpresspost, du mercredi 16 décembre au vendredi 18 décembre pour le service de boîtes à tarif fixe et du lundi 14 décembre au mercredi 16 décembre pour le service de colis standard.

La date limite pour les envois à destination nationale est le vendredi 18 décembre pour le service Priorité, le jeudi 17 décembre pour Xpresspost, du vendredi 11 décembre au jeudi 17 décembre pour le service de boîtes à tarif fixe et le mercredi 9 décembre au mardi 15 décembre pour le service de colis standard.

Les changements surviennent après que Postes Canada a livré un nombre record de 1,1 million de colis au cours de la fin de semaine. Les Canadiens font de plus en plus leurs achats en ligne et font expédier des cadeaux en plus grand nombre pour remplacer les visites traditionnelles en personne pendant le temps des Fêtes.

Postes Canada a gonflé les rangs de son effectif pour son service des Fêtes et a embauché depuis le début octobre plus de 4000 employés saisonniers, ajouté plus de 1000 véhicules à son parc et travaillé avec ses clients commerciaux pour gérer le flot de colis.