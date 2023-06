Postes Canada dévoile un timbre à l’effigie du cinéaste Denys Arcand

MONTRÉAL — Postes Canada a dévoilé mardi soir un timbre à l’image du cinéaste québécois de renommée internationale Denys Arcand.

Le principal intéressé et ses proches ont assisté au dévoilement du timbre, présenté dans un format géant de 3,6 par 6 mètres, mardi soir au Théâtre Outremont.

Bien que les candidatures soient étudiées par un comité indépendant, qui formule ensuite des recommandations au conseil d’administration, le choix d’honorer Denys Arcand est une fierté pour Postes Canada, qui a choisi d’immortaliser le cinéaste avec un cliché de Bertrand Carrière croqué en 1985 lors du tournage du film Le déclin de l’empire américain, a indiqué Serge Pitre, vice-président, développement commercial à la société d’État.

«Pour notre série de personnalités, on recherche des gens qui font rayonner le Canada à l’international, des gens d’exception qui ont promu les valeurs canadiennes et québécoises, résume M. Pitre. Le candidature de M. Arcand répond certainement à ces critères.»

Les nombreux accomplissements du cinéaste récipiendaire de huit prix Génie et du Prix du gouverneur général pour les arts, Compagnon de l’Ordre du Canada et Compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, lui ont mérité cet honneur.

Au cours de sa carrière couvrant plus de six décennies, il a écrit et réalisé plus d’une vingtaine de films, émissions de télévision et documentaires. Il est devenu le premier Québécois et le premier Canadien à remporter l’Oscar pour le meilleur film en langue étrangère, en 2003 pour Les invasions barbares.

Le processus pour créer un timbre à l’effigie d’une personnalité prend de 18 à 24 mois, explique M. Pitre. «La conception du timbre est confiée à des graphistes accrédités qui font en sorte de produire l’image la plus représentative du thème choisi», dit-il.

Le carnet de timbres spécial, mis en circulation dès mercredi, comprend six timbres permanents dont le lieu d’oblitération est Deschambault, là où M. Arcand a passé son enfance.

Le tirage sera limité à 130 000 livrets et à 7000 sous pli Premier jour officiel.

Parmi d’autres personnalités québécoises ayant été immortalisées sur un timbre-poste, notons la chanteuse Ginette Reno, l’actrice Monique Mercure et la formation Beau Dommage.

———

