Postes Canada espère que les Canadiens feront leurs achats des Fêtes plus tôt

OTTAWA — Postes Canada a invité les Canadiens mercredi à faire leur magasinage des Fêtes plus tôt cette année, pour éviter de recevoir certains cadeaux en retard en raison des volumes importants de colis attendus, la pandémie ayant fait bondir les achats en ligne.

«On sait à quel point ces envois sont importants pour vous, et on veut les livrer à temps», a affirmé la directrice du développement des produits du secteur des colis, Valérie Normand.

Dans une vidéo destinée aux clients, Mme Normand souligne que de nombreux détaillants se préparent pour une saison hâtive de magasinage.

«On se prépare à les aider et à vous aider à terminer une année très difficile de la meilleure façon possible. Pour les Fêtes qui s’en viennent, magasinez tôt.»

Le service postal intensifie ses efforts pour être en mesure de répondre à une augmentation prévue des volumes de colis. Il a notamment ajouté à son effectif plus de 4000 employés saisonniers, plus de 1000 véhicules et de l’équipement supplémentaire.

Postes Canada effectuera également des livraisons les fins de semaine dans de nombreuses collectivités, ajoutera de nouveaux lieux de ramassage et prolongera les heures d’ouverture de plusieurs bureaux de poste.

La société améliore sa technologie de suivi afin que les clients puissent obtenir de meilleures informations lorsqu’ils suivent le progrès d’une livraison et travaille avec ses principaux clients pour améliorer le mouvement des colis dans son réseau.

Les changements surviennent alors que les détaillants au Canada et aux États-Unis lancent leur saison des Fêtes plus tôt, dans le but de contrebalancer en partie les fermetures de magasins attribuables à la pandémie de COVID-19.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a lancé sa collection de vêtements et de décorations pour Noël six semaines plus tôt que d’habitude, le libraire Indigo a ajouté des heures de magasinage privé afin que les clients puissent éviter les foules et Reitmans a ajouté des tenues saisonnières plus tôt, alors que la COVID menace de bouleverser les achats du Vendredi fou.

Selon Michael LeBlanc, un conseiller principal au Conseil canadien du commerce de détail, les consommateurs pourraient avoir de plus grands budgets pour les cadeaux cette année, puisqu’ils ont moins dépensé pour leurs vacances, les déplacements et les cappuccinos à l’heure du lunch.

«Notre message aux Canadiens pour les Fêtes est le suivant: magasinez tôt et magasinez souvent. Ce n’est pas l’année pour attendre. Et les détaillants me disent qu’ils voient déjà des signes d’achat de cadeaux», a affirmé M. LeBlanc.

Purolator, le service de messagerie appartenant à Postes Canada, déploie également des véhicules électriques à basse vitesse dans les centres-villes de Toronto et de Montréal, ainsi que des vélos cargo électriques à Montréal.

Le livreur fait également l’essai de casiers à colis automatisés en libre-service dans la station de métro Honoré-Beaugrand de Montréal.

«Plus que jamais, nous nous engageons à aider les métropoles à mieux fonctionner au moyen de méthodes de livraison aidant à réduire les émissions de gaz à effet de serre», a affirmé le président et chef de la direction de Purolator, John Ferguson.

Selon Purolator, les livraisons à domicile ont augmenté d’environ 50 % depuis le début de la pandémie.