Postes Canada rend hommage au caricaturiste Serge Chapleau sur un nouveau timbre

OTTAWA — Postes Canada annonce qu’elle s’apprête à dévoiler cinq nouveaux timbres rendant hommage à de grands caricaturistes du pays, dont le Québécois Serge Chapleau.

Dans un communiqué publié vendredi, l’institution fédérale dit vouloir rendre hommage à ces artistes «dont les œuvres inspirantes et marquantes contribuent à la création du tissu social canadien depuis 50 ans».

En plus de M. Chapleau, les autres journalistes dessinateurs honorés sont Brian Gable, du Globe and Mail; Terry Mosher du Montreal Gazette; le défunt Duncan Macpherson, du Toronto Star; et Bruce MacKinnon du Chronicle Herald d’Halifax.

Le timbre en hommage à Serge Chapleau sera dévoilé lundi prochain, le 4 octobre. Il a fait ses débuts comme caricaturiste dans les années 1970 et s’est démarqué en remportant huit prix au Concours canadien de journalisme. Il est aussi membre de l’Ordre du Canada.

Serge Chapleau est toujours caricaturiste à La Presse, poste qu’il occupe depuis 1996, en plus de faire vivre le personnage de Gérard D. Laflaque dans l’émission satirique «Et Dieu créa… Laflaque», depuis 2004.