Pour contrer la propagation de COVID-19, Lévis déploie une équipe sur le terrain

LÉVIS, Qc — La Ville de Lévis, qui compte une vingtaine d’entreprises vivant une éclosion de coronavirus, annonce le déploiement sur le terrain d’une équipe municipale qui agira directement avec les autorités de santé publique pour limiter la propagation de COVID-19.

Une dizaine de membres du personnel de la Direction de l’urbanisme et du Service de la sécurité incendie de Lévis, dont des préventionnistes et des pompiers temporaires, agiront en accompagnement auprès des entreprises pour les guider et les informer sur les mesures de prévention en milieu de travail.

Ces mesures ont été émises par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Direction de la Santé publique.

La ville de Lévis fait partie de la région de Chaudière-Appalaches qui est aux prises avec 86 foyers d’éclosion de la COVID-19. Lundi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches précisait que plus de la moitié de ces éclosions du coronavirus dans l’ensemble de la région se situaient dans les entreprises.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, estime que la situation est critique et que le gouvernement du Québec a besoin d’un coup de main pour briser la chaîne de contamination. Il croit que les équipes sur le terrain auront un impact direct dans la communauté.