Pour en finir une fois pour toutes avec le profilage racial

MONTRÉAL — Trois ans après le décès de George Floyd, cet Afro-Américain mort sous le genou d’un policier dans le Minnesota, le profilage racial continue de faire des ravages, y compris ici même au Québec, déplore la Ligue des droits et libertés (LDL), à la tête d’un regroupement d’organismes qui revendiquent un changement en profondeur des pratiques des corps policiers dans la province.

Il y aura bientôt 15 ans que le jeune Fredy Villanueva, alors âgé de 18 ans, est mort dans le cadre d’une intervention policière. Cassandra Exumé avait le même âge que lui.

Aujourd’hui âgée de 33 ans, la jeune femme, qui s’implique au sein de l’organisme Hoodstock, souhaite que les choses changent une fois pour toutes.

«On ne peut plus se contenter de réagir quand ces drames surviennent, a-t-elle dit en conférence de presse, jeudi. On doit adopter une approche proactive et ne pas attendre qu’une autre personne noire ou racisée meure.»

Des témoignages de personnes racisées étant ciblées en raison de la couleur de leur peau ou de leurs vêtements, elle en entend régulièrement, et beaucoup trop. «Pour ces personnes-là, le simple fait d’exister est une source de méfiance [de la part des policiers], a-t-elle déploré. Tout devient un motif soi-disant valable pour les questionner.»

Trois demandes

Ce regroupement, qui inclut entre autres Hoodstock, le Collectif 1629, le Collectif de lutte et d’action contre le racisme et la Coalition Rouge, réclame que le gouvernement du Québec reconnaisse enfin le caractère systémique du racisme dans le travail policier, mais aussi qu’il interdise toutes les interpellations policières dans l’espace public.

Des statistiques démontrent qu’entre 2014 et 2017, les personnes noires ou racisées étaient de quatre à cinq fois plus susceptibles d’être interpellées par la police que les personnes blanches; à Repentigny, de 2016 à 2019, elles étaient trois fois plus à risque, a relevé Maxim Fortin, coordonnateur de la section Québec de la LDL, ajoutant qu’à ce jour, la Ville de Québec et son service de police refusent de se prêter à cet exercice statistique.

«On a des gens qui s’abstiennent de fréquenter certains quartiers, qui développent une façon d’être avec les policiers et qui développent une certaine résilience face à la discrimination parce qu’ils la vivent trop souvent», a-t-il expliqué.

«On a beau nous dire que des formations sont données et que la situation est prise au sérieux, dans les faits, les personnes racisées se font encore discriminer», a réitéré Mme Exumé.

Même si le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, avait promis de s’attaquer au problème avec le projet de loi 14, celui-ci a démontré par ses paroles qu’il n’avait «aucune intention de lutter contre le profilage racial», selon la porte-parole de la LDL, Lynda Khelil.

«Le ministre a affirmé que le projet est une avancée majeure en matière de lutte contre le racisme, mais c’est faux, c’est archi faux, a-t-elle lancé. Le projet de loi 14, c’est le statu quo, c’est une coquille vide et une tentative du ministre de duper la population.»

Améliorer la représentativité des corps policiers en y intégrant davantage d’agents de la diversité ne réglera pas le problème, a soutenu pour sa part M. Fortin.

«C’est légitime de vouloir un corps de police plus représentatif, mais la simple intégration de policiers racisés dans les institutions ne sera pas suffisante, a-t-il dit. Il y a déjà eu des cas de profilage racial qui impliquaient des policiers noirs, hispaniques ou racisés. C’est le système qu’il faut changer.»

Enfin, le regroupement souhaite que le gouvernement se désiste de son appel concernant le jugement Luamba, qui interdit les interceptions routières aléatoires ou arbitraires sur la route, afin que cette décision puisse être appliquée. Ce jugement d’octobre 2022 infirmait l’arrêt Ladouceur qui permettait cette pratique, «qui constitue un sauf-conduit au profilage racial».

Une manifestation à Montréal

Pour marquer le triste anniversaire de la mort de George Floyd et pour donner écho à ses revendications, la LDL, de même que de nombreux autres organismes partenaires, tiendra une manifestation le samedi 27 mai à Montréal.

Le rassemblement est prévu à 13h à la Place Émilie-Gamelin.

Ce samedi marquera également le troisième anniversaire du décès de Régis Korchinski-Paquet, une femme afro-autochtone et ukrainienne décédée à Toronto à la suite d’une intervention policière ayant mal tourné.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.