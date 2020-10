Pour encourager la participation, des bureaux de vote sont ouverts 24 h au Texas

HOUSTON — En terminant son spectacle qui visait à faire la promotion de huit bureaux de vote ouverts 24 heures sur 24 à Houston et dans les environs, le rappeur Bun B a encouragé ses spectateurs dans leurs voitures à se rendre voter le soir même ou très tôt le matin.

«Cela fait du bien de voir mon peuple prêt à voter, prêt à être entendu (…) Si vous n’avez pas encore voté, vous devez vous rendre. Les sondages sont ouverts en ce moment», a déclaré l’artiste de Houston lors du concert diffusé en direct, jeudi.

Beaucoup de gens ont suivi les conseils du rappeur en allant aux bureaux de vote du comté de Harris — le comté le plus peuplé du Texas — pour voter jeudi soir et tôt vendredi matin, dernier jour du vote anticipé dans l’État.

«C’est très pratique, en particulier pour les personnes qui travaillent la nuit et dorment le jour», a affirmé Silveria Sanchez, une répartitrice de techniciens médicaux d’urgence qui a voté vers minuit trente, pendant la pause de son quart de travail de nuit. Elle a marché cinq minutes pour voter dans un bureau établi dans une aire de restauration d’un vaste complexe hospitalier de Houston.

Les responsables du comté de Harris ont lancé des initiatives novatrices pour faciliter le vote à l’élection présidentielle. En plus des bureaux de vote ouverts 24 heures sur 24, le comté offre le vote au volant et a encouragé ses électeurs à voter tôt. Il a également contesté les règles de l’État sur les limites du vote par correspondance et des boîtes de dépôt pour les votes par correspondance. Jeudi soir, le comté de Harris avait dépassé la totalité de son taux de participation de 1,3 million en 2016 et, vendredi matin, les électeurs du Texas étaient déjà plus nombreux à s’être exprimés qu’en 2016, lorsque 8969 226 Texans au total avaient voté.

«Espérons qu’à l’avenir, des dizaines de comtés suivront notre exemple et offriront une soirée de vote de 24 heures pour soutenir leurs électeurs», a déclaré le greffier du comté de Harris, Chris Hollins.

Les bureaux de vote qui restent ouverts 24 heures sur 24 sont rares, selon Michael Pomante, professeur adjoint de science politique à l’Université de Jacksonville, en Floride. En mars, le comté de Los Angeles a offert six sites de vote de 24 heures pendant la primaire présidentielle.

«Le comté de Harris semble faire ce qu’il peut au niveau du comté pour améliorer l’accès aux urnes», a indiqué M. Pomante.

Certains qui ont assisté au concert de Bun B jeudi soir se sont ensuite rendus à un bureau de vote voisin à l’aréna NRG, qui a vu un flux constant d’électeurs tard dans la nuit et tôt le matin.

Vers 23 heures, jeudi, Claudia Macias, une éducatrice de Houston, avait voté et se tenait à l’extérieur de l’aréna dans l’air froid de la nuit. Une femme qui était devant elle accompagnait sa mère, beaucoup plus âgée, qui était «tirée à quatre épingles» pour aller voter.

La femme s’est excusée à Mme Macias parce que sa mère était lente.

«Je lui ai dit: « Nous avons 24 heures. Ne vous inquiétez pas du temps. Laissez lui prendre le temps d’aller là-bas et de voter »», a-t-elle relaté.

À environ 5 kilomètres de là, Ashley Lee, Christian Mata et Tiffany Wiltz ont voté vers 1 heure du matin. Ils sont tous techniciens à la pharmacie et travaillent généralement jusqu’à 23 heures.

«Nous travaillons de longues heures. C’est parfait», a affirmé Mme Wiltz.