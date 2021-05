Pour intéresser plus de jeunes à la politique municipale: des mentors

MONTRÉAL — Déterminée à convaincre plus de jeunes de se lancer en politique municipale, l’Union des municipalités leur propose notamment de discuter avec 17 mentors d’expérience.

Les jeunes de 18 à 35 ans ne représentent que 8,3 % des élus municipaux au Québec et l’UMQ s’est donné comme objectif d’accroître leur présence aux postes de maire et de conseiller.

L’UMQ a donc décidé de lancer «Ose le municipal», une campagne pour inciter les jeunes de 18 à 35 ans à faire le saut.

En plus de pouvoir s’informer sur ce qu’est une campagne électorale municipale, sur le site oselemunicipal.ca, les intéressés pourront questionner des mentors d’expérience. Et une page Facebook est aussi dédiée à la campagne.

«C’est une première. C’est un premier programme, à travers le Québec, où les jeunes vont pouvoir poser des questions à différents mentors. Actuellement on en a 17 et ce sont tous des gens qui ont une expérience politique et qui vont pouvoir outiller les jeunes», a relevé en entrevue Younes Boukala, président de la Commission des jeunes élus à l’UMQ.

Parmi ces mentors, qui ont une expérience d’élu en général, pas seulement dans le municipal, on compte les anciens ministres Alexandre Cloutier, François Gendron et Yolande James, l’ex-conseillère et députée Elsie Lefebvre, l’ancienne députée Marie Grégoire, et le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Les intéressés ou ceux qui sont tentés mais hésitent encore pourront adresser leurs questions à [email protected] et ils recevront une réponse par courriel, par téléphone ou par vidéoconférence.

Pourquoi ils hésitent

Une consultation auprès de 170 jeunes a permis de mieux comprendre leurs hésitations: ces jeunes croient ne pas avoir suffisamment de réseau, par exemple; ils craignent de ne pas être à la hauteur, s’inquiètent aussi pour la conciliation travail-famille. Bref, ils doutent de leurs capacités et de ce qu’ils peuvent apporter à la vie municipale.

«Des fois, ils sentent qu’ils ont un manque de contacts politiques; ils manquent d’informations et ils ne savent pas par où commencer», a résumé M, Boukala.

C’est là qu’interviennent la campagne oselemunicipal et la possibilité d’un échange avec l’un des mentors.

«La politique municipale, dit M. Boukala, c’est tellement la vision qu’on a de notre ville» et ça concerne les jeunes, qui se préoccupent d’environnement, de logement, de transport, par exemple.

Quant aux insultes sur les médias sociaux, qui découragent des maires et conseillers, M. Boukala, lui-même un jeune élu montréalais, est conscient du problème. Il croit que «les jeunes sont mieux outillés pour répondre aux réseaux sociaux». Et, de toute façon, «on ne peut satisfaire tout le monde», lance-t-il, philosophe.