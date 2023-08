Pour le chef de cabinet de Trump, le complot électoral faisait partie de son travail

ATLANTA — Mark Meadows a témoigné devant le tribunal lundi que les actions lui ayant valu des accusations de participation à un complot visant à renverser la défaite électorale de Donald Trump en 2020 faisaient toutes partie de son travail en tant que chef de cabinet de la Maison-Blanche.

Ce témoignage extraordinaire a eu lieu lors d’un premier rebondissement dans une affaire qui risque d’en connaître de nombreux. Les affirmations de M. Meadows faisaient partie de son argumentaire selon lequel l’affaire devrait être transférée d’un tribunal d’État à un tribunal fédéral. Le juge de district américain Steve Jones n’a pas immédiatement statué.

Alors que Trump était consumé par des allégations de fraude électorale généralisée dans les semaines qui ont suivi sa défaite en 2020, il était difficile de se concentrer sur les choses à faire pour mettre un terme à sa présidence, a déclaré M. Meadows.

En conséquence, il a pris des mesures pour déterminer si les allégations étaient vraies, y compris des actions que les procureurs considèrent comme inappropriées, a rapporté le témoin.

M. Meadows a déclaré qu’il ne croyait pas avoir fait quoi que ce soit qui «sortait de son champ de compétence en tant que chef de cabinet».

Lors de l’audience en Géorgie, l’avocat de M. Meadows, George J. Terwilliger III, a appelé son client à la barre et l’a interrogé sur ses fonctions en tant que chef de cabinet de Donald Trump. L’avocat lui a ensuite expliqué les actes allégués dans l’acte d’accusation pour lui demander s’il les avait accomplis dans le cadre de son travail.

Pour la plupart des actes énumérés, M. Meadows a déclaré qu’il les avait accomplis dans le cadre de ses fonctions officielles.

Lors du contre-interrogatoire, la procureure Anna Cross a coché les mêmes actes pour demander à M. Meadows quelle politique fédérale était avancée dans chacun d’eux. Il a répété à plusieurs reprises que l’intérêt fédéral était d’assurer des élections précises et équitables, mais elle l’a accusé à plusieurs reprises de ne pas avoir répondu à sa question.

Changement de juridiction

Le procureur Donald Wakeford a déclaré au juge lors de sa plaidoirie finale que la loi qui permet de déplacer une affaire d’un tribunal d’État à un tribunal fédéral vise à protéger l’autorité fédérale. Mais il a fait valoir qu’il n’y avait aucune autorité fédérale à protéger dans cette affaire parce que les actions de M. Meadows étaient explicitement politiques et visaient à maintenir Donald Trump au pouvoir, ce qui les rendait illégales en vertu de la loi Hatch, qui restreint l’activité politique partisane des employés fédéraux.

Me Terwilliger a soutenu que l’État ne peut pas utiliser un acte d’accusation pour influencer le travail d’un chef de cabinet. Même une erreur de la part de M. Meadows ne serait pas une raison pour ne pas porter l’affaire devant la Cour fédérale «à moins qu’elle ne soit malveillante et intentionnelle», a-t-il fait valoir.

Le juge a déclaré qu’il essaierait de statuer le plus rapidement possible, mais qu’il n’y avait pas beaucoup de jurisprudence relative et qu’il devait examiner la question «attentivement». Entre-temps, l’affaire continue de progresser devant la Cour supérieure du comté de Fulton.