Pour susciter la solidarité, la Ville de Québec lance des défis à ses citoyens

QUÉBEC — La Ville de Québec annonce qu’elle lancera régulièrement dans les prochaines semaines des défis à ses citoyens afin de créer un mouvement de solidarité pendant la période rendue difficile par la pandémie de COVID-19.

Le premier de ces défis a été annoncé jeudi. Les citoyens sont invités à soutenir les restaurateurs en achetant des repas pour emporter.

De plus, la Ville leur suggère d’en commander plus afin d’offrir un repas à un proche, un voisin ou un ami plus vulnérable. La Ville souhaite que ce geste suscite le partage parmi les citoyens de Québec.

Les autorités municipales assurent qu’au cours des prochaines semaines, d’autres défis seront lancés aux citoyens. Ces défis seront affichés sur la page Web www.ville.quebec.qc.ca/accentsolidaire ou sur la page Facebook de la Ville de Québec.

Selon la Ville, les citoyens vivent tous différemment la nouvelle vague de pandémie de COVID-19, mais certains sont plus éprouvés que d’autres, notamment par la solitude, la vulnérabilité, l’isolement et la dépression. Les défis qu’elle lance visent à stimuler l’esprit communautaire auprès des citoyens.

D’autre part, la Ville de Québec rappelle que son offre de loisirs est à la capacité maximale autorisée par la Santé publique. Elle affirme que les parcs, patinoires, arénas, piscines, bibliothèques et maisons du patrimoine permettent à toute la population de sortir et de s’amuser en toute sécurité.