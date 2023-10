Pourquoi les flammes ont-elles fait autant de dégâts à Enterprise, dans les T.N.-O.?

ENTERPRISE, Ohio — Deux mois après le passage de violents incendies qui ont fait d’innombrables dommages en quelques heures seulement, la petite communauté d’Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, se demande si tout a été fait pour empêcher les flammes de causer autant de destruction.

À Enterprise, une communauté d’environ 100 habitants située sur le bord de l’autoroute au nord de la frontière des Territoires du Nord-Ouest avec l’Alberta, 80 % des structures ont été réduites en cendres lors du passage des feux.

Aujourd’hui, les dirigeants locaux se demandent pourquoi la destruction a été si intense.

«Une fois que l’incendie a atteint un certain point, on ne pouvait plus rien faire», a admis le responsable administratif principal du hameau, Blair Porter.

«Mais est-ce qu’on aurait pu empêcher qu’il atteigne ce point? C’est le genre de question qu’on se pose.»

Le hameau retrace ses humbles origines jusqu’à une station-service construite peu de temps après l’achèvement de la route Mackenzie à partir de Grimshaw, en Alberta, en 1948.

Petit à petit, de plus en plus de personnes se sont installées à Enterprise, qui est devenu un point d’arrêt presque obligatoire pour les voyageurs qui se dirigent vers le Nord. Au fil du temps, des motels et un magasin général sont sortis de terre.

Bien que sa croissance n’ait jamais été spectaculaire, en 2007, Entreprise est officiellement devenu un hameau et a eu l’ambition d’attirer plus de résidents permanents.

Pris par surprise

Pour se préparer à l’arrivée des incendies, Enterprise a construit des pare-feu et installé des gicleurs. La veille de l’incendie, environ 600 personnes étaient présentes dans le hameau pour son jamboree annuel.

«Puis, le dimanche matin, les vents se sont complètement déchaînés», s’est remémoré M. Porter en entrevue avec La Presse Canadienne.

Vers midi, un énorme nuage de fumée a traversé le ciel. M. Porter et ses collègues ont donc appelé le service des affaires municipales et communautaires du territoire pour obtenir des informations sur la progression du feu.

«Les vents l’avaient soulevé et il s’est propagé plus rapidement qu’ils n’avaient jamais vu un incendie se propager en si peu de temps», a souligné M. Porter.

Les dirigeants d’Entreprise affirment avoir appris le matin même où l’incendie s’est déclaré qu’une séance d’information avait lieu avec la communauté voisine de Hay River, sans qu’ils soient invités — on leur a dit que les risques que les flammes se rendent jusque chez eux étaient faibles.

Peu de temps après, une alerte d’urgence a retenti sur les cellulaires et la télévision de chaque résident de l’Enterprise. La menace liée aux incendies était imminente. Il fallait partir.

«Il y avait un mur de fumée. Je n’avais jamais vu ça. Du sol jusqu’au ciel, on ne voyait rien en dessous, rien au-dessus», a-t-il raconté.

«C’était comme traverser l’enfer.»

Pourquoi pas plus d’aide?

Malgré les efforts de vaillants citoyens qui sont rapidement retournés dans le hameau pour protéger ce qu’ils pouvaient, on retrouve aujourd’hui des voitures incendiées, des maisons détruites et du cuivre fondu sur la plupart des rues.

Les membres de la communauté se demandent donc pourquoi il n’y a pas eu plus d’efforts de lutte contre les incendies sur le terrain pour sauver d’autres maisons.

Ron Bonnetrouge, qui représente Enterprise à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, a demandé des réponses aux autres élus depuis la reprise des travaux législatifs, en septembre.

Le ministre territorial de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson, lui a répondu que des efforts de lutte contre les incendies avaient été déployés par voie aérienne et terrestre dès que l’incendie a été repéré, le 2 août.

Il a toutefois renchéri en soulignant que ce sont les vents extrêmes et les conditions météorologiques qui étaient à blâmer pour expliquer l’étendue des dégâts.

Le ministre a également mentionné que les équipes n’étaient pas sur le terrain pour éteindre les incendies localisés associés aux bâtiments à Enterprise, car les équipes de lutte contre les incendies de forêt ne sont pas formées pour les combattre.

Le maire d’Entreprise, Michael St-Amour, n’achète cependant pas cette explication. Selon lui, il faudrait qu’une enquête indépendante soit déclenchée pour comprendre exactement pourquoi la propagation de l’incendie a été si rapide.

Les membres de la communauté espéraient que le premier ministre Justin Trudeau apporterait de l’aide lorsqu’il s’est rendu dans leur municipalité cette semaine.

Même si aucune annonce officielle n’a été faite, le premier ministre a assuré que le gouvernement fédéral «sera là» pour aider les gens à reconstruire leur communauté.