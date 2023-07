Poutine veut aller en Afrique du Sud, mais le pays veut le dissuader de venir

LE CAP, Afrique du Sud — Le président russe Vladimir Poutine veut assister à un sommet économique en Afrique du Sud le mois prochain, mais le pays tente désespérément de le persuader de rester à l’écart pour éviter les retombées juridiques et diplomatiques de son mandat d’arrêt international, a indiqué le vice-président sud-africain en entrevue avec un site de nouvelles.

En tant que signataire du traité instituant la Cour pénale internationale (CPI), l’Afrique du Sud est obligée d’arrêter M. Poutine en vertu d’un acte d’accusation que le tribunal a lancé contre le dirigeant russe en mars pour des crimes de guerre impliquant l’enlèvement d’enfants d’Ukraine.

Moscou a rejeté le mandat. Les autorités sud-africaines sont susceptibles de violer le traité et de ne pas arrêter M. Poutine, mais certains partis d’opposition, groupes de défense des droits et militants juridiques jugent qu’il devrait être arrêté et ont menacé de le faire eux-mêmes, soulevant des problèmes de sécurité pour le sommet des BRICS à Johannesburg.

Avec sa décision de ne pas condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine, l’Afrique du Sud risque d’aggraver davantage ses relations avec l’Occident si elle permet à M. Poutine d’assister librement au sommet du bloc des économies émergentes, BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

Vladimir Poutine ne s’est pas encore rendu dans un pays signataire du traité judiciaire depuis l’émission du mandat d’arrêt contre lui.

Le Kremlin n’a pas dit que M. Poutine serait présent et la brève rébellion en Russie par le groupe militaire privé Wagner semble rendre peu probable un séjour à l’étranger.

La Russie tient à y être

Mais la Russie souhaite que M. Poutine soit présent aux côtés du dirigeant chinois Xi Jinping et des autres présidents, a déclaré le vice-président sud-africain Paul Mashatile dans une entrevue accordée à News24, l’un des principaux organes d’information sud-africains. Tous les dirigeants ont été invités au sommet avant que l’acte d’accusation contre M. Poutine ne soit publié, a indiqué l’Afrique du Sud.

«C’est un gros dilemme pour nous. Bien sûr, nous ne pouvons pas l’arrêter, a soutenu M. Mashatile. C’est presque comme si vous invitiez votre ami chez vous, puis que vous l’arrêtiez. C’est pourquoi pour nous, qu’il ne vienne pas est la meilleure solution. Les Russes ne sont pas contents, cependant. Ils veulent qu’il vienne.»

M. Mashatile a été chargé de trouver une solution par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon le vice-président, la Russie a rejeté les solutions de rechange, qui incluaient le déplacement du sommet en Chine, la tenue d’un sommet virtuel ou la représentation de la Russie par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le président Ramaphosa va maintenant tenter de convaincre son homologue russe de ne pas se rendre en Afrique du Sud à l’occasion de leur rencontre au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg à la fin de ce mois, a déclaré M. Mashatile.

«Nous avons maintenant décidé de laisser cette affaire au président, qui parle à Poutine, a souligné le vice-président. Le président se rendra au sommet Russie-Afrique plus tard ce mois-ci, donc ils continueront à parler. Nous voulons lui montrer les défis auxquels nous sommes confrontés parce que nous faisons partie du Statut de Rome et nous ne pouvons pas nous en sortir.»

Tensions avec l’Occident

L’Afrique du Sud a un historique sur la question, après avoir échoué en 2015 à arrêter le président soudanais de l’époque, Omar el-Béchir, lors d’une visite en Afrique du Sud alors qu’il était recherché par le tribunal de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Permettre à M. Poutine d’assister à la réunion des BRICS mettrait plus de pression sur les relations de l’Afrique du Sud avec les États-Unis et ses autres importants partenaires diplomatiques et commerciaux occidentaux.

Les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud sont déjà tendues après que les États-Unis eurent accusé le pays le plus développé d’Afrique d’avoir fourni des armes à Moscou pour la guerre en Ukraine sur un cargo russe qui a visité la principale base navale d’Afrique du Sud près du Cap en décembre.

L’Afrique du Sud a nié toute transaction d’armes, mais le président Ramaphosa a ordonné une enquête sur la visite du navire Lady R, qui fait l’objet de sanctions américaines pour avoir prétendument transporté des armes pour Moscou.