PQ: COVID-19 pour un enfant du député Martin Ouellet qui se place en isolement

QUÉBEC — Le député de René-Lévesque à l’Assemblée nationale, Martin Ouellet, a pris la décision de se placer en isolement préventif pendant plusieurs jours après que l’un de ses enfants ait reçu dimanche soir un diagnostic positif à la COVID-19.

Le député du Parti québécois (PQ) rappelle dans une série de six messages publiés mardi sur Twitter qu’il y a présentement des éclosions de cas de COVID-19 dans la région du Manicouagan, sur la Côte-Nord.

Il a discuté avec des autorités de la santé publique et a pris la décision de s’isoler avant de recevoir le résultat de son propre test de dépistage de COVID-19. Il a aussi décidé de s’occuper de son enfant.

Martin Ouellet est le leader parlementaire du troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

En raison des circonstances, il adoptera le télétravail avec son équipe de comté ainsi qu’avec les membres de son cabinet de leader parlementaire pour au moins 14 jours. Il n’occupera donc pas son siège d’élu à Québec pendant ce temps.

Dans ses messages, le député de René-Lévesque souligne la qualité du travail de l’équipe de la santé publique qui doit traiter une augmentation des cas sur la Côte-Nord et il remercie la direction et l’équipe du Centre de services scolaires et de l’école touchée par l’éclosion pour la prise en charge rapide.