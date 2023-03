Prédisant son arrestation, Trump lance un appel à la manifestation à ses partisans

NEW YORK — L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a prétendu samedi que son arrestation était imminente. Il a incité ses partisans à manifester alors qu’un grand jury tente de faire la lumière sur des paiements visant à acheter le silence d’une femme disant avoir eu une relation sexuelle avec lui.

Malgré l’inexistence de preuve indiquant que les procureurs de Manhattan l’en aient avisé officiellement, lui ou ses avocats, M. Trump a déclaré sur Truth Social, sa plateforme de réseau social, qu’il s’attendait à être arrêté mardi. L’ancien président semblait vouloir provoquer une annonce formelle des procureurs tout en alimentant l’indignation de ses fidèles.

Cet encouragement direct à manifester, notamment l’expression «Reprenons notre nation» en lettre majuscule, évoque le message véhiculé par M. Trump avant l’émeute insurrectionnelle du 6 janvier 2021 au Capitole. Après avoir écouté, un discours du président défait, une marée de ses partisans se sont dirigés vers le Capitole dans le but d’interrompre la confirmation de la victoire électorale de Joe Biden par le congrès. Les émeutiers ont pénétré à l’intérieur de l’immeuble, saccageant les lieux et blessant de nombreux agents de sécurité et policiers.

Des observateurs croient que le procureur du district Alvin Bragg voudrait déposer des accusations dans l’enquête sur les sommes que Donald Trump aurait versées à cette femme. Il a même récemment offert à M. Trump la chance de témoigner devant le grand jury. Les autorités policières locales s’interrogent déjà sur les possibles ramifications d’une arrestation d’un ancien président, fait sans précédent dans l’histoire des États-Unis.

L’enquête du grand jury suit son cours. Aucun échéancier n’a été annoncé à ce sujet. Au moins un témoin supplémentaire doit venir donner sa version des faits, ce qui indique que le grand jury ne s’est pas encore prononcé sur une inculpation, selon une source près de l’enquête.

Malgré cela, cela n’a pas empêché Donald Trump d’annoncer qu’il sera arrêté mardi.

Un porte-parole et un avocat de M. Trump ont indiqué que son message sur Truth Social était fondé sur des reportages dans les médias et non sur un avis officiel des procureurs.

Le cabinet du procureur a refusé samedi de commenter.

Si Donald Trump était inculpé, il ne serait arrêté que s’il refusait de s’y conformer. Ses avocats ont déjà fait savoir que l’ex-président suivrait la procédure normale, ce qui signifie qu’il accepterait de se rendre à la justice en allant dans une station de police de New York ou directement au bureau du procureur.