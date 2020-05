Premier cas de COVID-19 en plus de deux semaines détecté au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick signale un nouveau cas de COVID-19, le premier de la province en plus de deux semaines.

Selon les autorités, la personne atteinte a moins de 19 ans et vit dans la région de Campbellton, dans le nord de la province.

On a maintenant répertorié 121 cas au Nouveau-Brunswick, et 120 d’entre eux sont guéris.

Il n’y a eu aucun décès dû à la COVID-19 dans la province et il n’y a aucun cas actif à l’hôpital.

À ce jour, 21 474 tests ont été effectués au Nouveau-Brunswick.

Décès en hausse en Nouvelle-Écosse

Le nombre de morts associé à la pandémie de COVID-19 continue d’augmenter en Nouvelle-Écosse.

Les responsables de la santé ont confirmé jeudi qu’un autre résident de l’établissement de soins de longue durée Northwood à Halifax est décédé, ce qui porte le total de la province à 58.

Northwood a été le site de la pire épidémie de la province, avec 52 des décès liés à la COVID-19 signalés dans cette seule installation.

La province a par ailleurs signalé un nouveau cas du virus, ce qui signifie que le total de la province s’élève à 1046 cas, jeudi.

Neuf personnes demeurent à l’hôpital — quatre d’entre elles aux soins intensifs —, mais 959 personnes se sont remises de la maladie.

Northwood compte 15 résidents et quatre employés parmi les cas actifs de COVID-19.

«Jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible, nous devons rester vigilants dans la lutte contre ce virus», a déclaré Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province.

«Nous devons trouver notre nouvelle normalité et nous y adapter. Cela signifie que nous devons continuer à pratiquer une bonne hygiène personnelle, utiliser la distanciation physique, limiter les déplacements non essentiels, rester à la maison en cas de maladie, limiter les grands rassemblements et porter des masques non médicaux.»

Aucun nouveau cas à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador ne signale aucun nouveau cas positif de COVID-19, exactement deux semaines depuis la dernière déclaration d’un nouveau cas par la province.

La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province, affirme que trois personnes demeurent hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Mme Fitzgerald note que sur les 260 cas confirmés dans la province, 253 se sont rétablis.

Trois personnes sont mortes de la maladie à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Dre Fitzgerald dit que 10 983 personnes dans la province ont été testées et que le faible nombre de cas actifs montre que la province a réussi à garder la COVID-19 sous contrôle.

Le premier ministre Dwight Ball affirme que la province pourrait abaisser son niveau d’alerte d’ici le 8 juin et assouplir certaines restrictions si la tendance actuelle se maintient.