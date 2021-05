Première apparition publique pour la brigadière-générale Krista Brodie

OTTAWA — L’officière militaire sollicitée pour superviser la campagne canadienne de vaccination contre la COVID-19 a profité de sa première apparition publique dans son nouveau rôle pour appeler les militaires – et les Canadiens en général – à s’efforcer pour être meilleurs.

La brigadière-générale Krista Brodie a déclaré qu’elle était ravie et honorée d’avoir été nommée responsable de la distribution des vaccins, ce qui implique de superviser l’administration et la distribution de millions de doses chaque semaine.

Par ailleurs, a-t-elle déclaré, «en ces temps, il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous devons faire au sein des Forces armées canadiennes et au sein de la société en général pour nous assurer que nos comportements, nos attitudes, nos croyances s’harmonisent avec les meilleures valeurs de la profession, et s’alignent sur les valeurs et les principes éthiques que nous défendons en tant que Canadiens.»

Elle a poursuivi en exhortant les Canadiens à «tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nous soyons les meilleurs Canadiens que nous puissions être dans tous les aspects de notre vie».

Le gouvernement a nommé Krista Brodie pour diriger la campagne de vaccination lundi après que le major-général Dany Fortin a été brusquement mis à l’écart vendredi dernier.

La police militaire a depuis confirmé qu’elle enquêtait sur une allégation d’inconduite sexuelle impliquant Dany Fortin. Le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a été saisi du dossier.

L’avocat de Dany Fortin a déclaré que son client nie catégoriquement tout acte répréhensible.

Krista Brodie a servi 32 ans au sein de l’armée, elle a notamment effectué des séjours en Croatie, en Bosnie et en Afghanistan, et elle possède une vaste expérience en logistique.

Auparavant, elle a travaillé avec Dany Fortin sur la campagne de vaccination en novembre, mais elle avait quitté ce poste pour un autre emploi plus tôt cette année avant d’être enrôlée pour le remplacer.