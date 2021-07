Premières Nations: aide du Québec et d’Ottawa pour le projet ferroviaire Tshiuetin

Québec, Ottawa et des communautés innues et naskapie ont annoncé jeudi une modernisation du lien ferroviaire Tshiuetin, dans la région de Schefferville et Sept-Îles.

La Banque de l’infrastructure du Canada y injectera 50 millions $ sous forme de prêt remboursable, Québec 5 millions $ aussi remboursables et Transport Canada maintiendra ses subventions annuelles pour l’exploitation du chemin de fer.

L’infrastructure ferroviaire Tshiuetin appartient aux communautés autochtones, qui la gèrent, depuis que la minière IOC (Iron Ore) l’a cédée.

«C’est un modèle de prise en charge du développement économique par le milieu», s’est félicité le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien.

Mais l’ensemble a bien besoin de rénovations et de divers aménagements, ont fait savoir trois chefs représentant les communautés innues et naskapie concernées, en conférence de presse aux côtés de ministres fédéral et québécois et de la Banque d’infrastructure.

«Les collectivités Innus Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam, la Nation innue de Matimekush-Lac John et la Nation naskapie de Kawawachikamach seront mieux connectées par un chemin de fer amélioré et moderne, tout en créant des emplois, à un moment où nous en avons le plus besoin», a affirmé le ministre fédéral des Services aux autochtones, Marc Miller.

Le chef Mike McKenzie, de la nation innue Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam, a souligné que le projet était attendu depuis des années. Il faut notamment moderniser la gare, construire un nouveau campement, améliorer les rails et les équipements pour les passagers.

Le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, a précisé que 15 000 personnes par année, normalement avant la COVID, utilisent ce chemin de fer.

D’ailleurs, le train y transporte des passagers, mais aussi des matières premières, puisque la région nordique est riche en ressources naturelles, et aussi des biens pour les communautés locales.

Le chef McKenzie a indiqué que les communautés locales nourrissaient plusieurs autres projets, parmi lesquels le développement de l’industrie touristique.