Préposés aux bénéficiaires: des augmentations de salaire qui se font attendre

MONTRÉAL — Des milliers de préposés aux bénéficiaires vont devoir attendre plus longtemps que prévu pour toucher des augmentations qui avaient été convenues lorsque leur dernière convention collective a été conclue, déplore un des grands syndicats qui les représentent.

Le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, vient d’apprendre que les services de paie ne seront pas capables de verser aux dates prévues des montants convenus, parce que les fournisseurs privés n’ont pu modifier leurs logiciels de paie à temps.

L’entente entre la FTQ et le gouvernement du Québec pour le renouvellement des conventions collectives remonte pourtant à la fin du mois de mai. Elle avait été entérinée en juin par plus de 94 % des membres. Puis il avait fallu s’entendre sur les textes et signer le tout.

Ce sont non seulement des préposés aux bénéficiaires, mais aussi d’autres travailleurs dans la santé et les services sociaux, membres du SQEES, qui seraient touchés par ce retard, déplore le syndicat.

«Ces retards sont inacceptables pour nos membres qui voient repousser à une date indéterminée leur bonification salariale, alors que c’est depuis avril 2019 que les salaires n’ont pas été ajustés», a déploré Lucie Thériault, secrétaire générale du syndicat.

Un premier montant forfaitaire devait ainsi être versé le 20 novembre. Il le sera donc à une date qui n’est pas encore connue, a fait savoir le SQEES mercredi.

Un autre est prévu le 5 décembre, pour la «mise en application des nouveaux taux de salaire et primes pour donner suite à l’entrée en vigueur des nouvelles clauses».

Mme Thériault soutient qu’en bout de ligne, ce sont les contribuables qui vont devoir payer la facture, puisque «ça gonfle les montants qui seront versés en rétroactivité et qui sont soumis au taux d’intérêt légal».

Contacté à ce sujet, le Conseil du trésor n’a pas encore fait connaître ses commentaires.