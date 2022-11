Près de 15% des travailleurs du Québec utilisent principalement l’anglais au travail

OTTAWA — L’anglais est principalement utilisé par 14 % des travailleurs du Québec dans leur environnement professionnel, une proportion qui atteint 21 % dans la région métropolitaine de Montréal.

Ces données tirées du recensement de 2021 ont été publiées mercredi matin par Statistique Canada.

«Le bilinguisme français-anglais au travail était fréquent au Québec, 27,8 % des travailleurs déclarant utiliser les deux langues de façon régulière au travail», note l’agence fédérale sur son site web.

Il n’en reste pas moins que quatre travailleurs sur cinq de la Belle province, soit 79,9%, ont indiqué à Statistique Canada qu’il parlaient principalement le français au travail.

À l’échelle du pays, 19,9% des membres de la population active ont rapporté qu’ils avaient recours principalement au français au travail, contre 77,1% pour l’anglais. Un peu moins de 2% «utilisaient le français et l’anglais à égalité», précise Statistique Canada.

Si l’on tient compte de toutes les provinces et territoires sans le Québec et le Nouveau-Brunswick, les données publiées mercredi permettent de conclure que «92,6 % des travailleurs utilis(aient) uniquement l’anglais au travail (en 2021) et 98,7 % l’utilis(aient) au moins de façon régulière».

Au Nouveau-Brunswick, seule province bilingue au Canada, un peu plus de 20% des travailleurs s’exprimaient principalement dans la langue de Molière en contexte professionnel et 75,9% en anglais principalement.

Ce sont 3,9 % de répondants qui «utilisaient le français et l’anglais à égalité» dans cette province de l’Atlantique. Dans la région métropolitaine de Moncton, présentée comme «une importante région de contact entre les populations de langues française et anglaise dans la province», 28% de travailleurs employaient régulièrement les deux langues officielles.