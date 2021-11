OTTAWA — Statistique Canada indique que près de 19 500 Canadiens de plus que «ce qui aurait été normalement prévu» sont morts pendant les 16 premiers mois de la pandémie.

Le rapport met en évidence l’impact tragique que la COVID-19 a eu, directement et indirectement, sur la vie des Canadiens. Selon des données provisoires, environ 19 488 Canadiens de plus sont décédés entre mars 2020 et juillet 2021 que ce qui aurait été normalement prévu après avoir tenu compte des changements démographiques, comme le vieillissement.

Il s’agit de 5,2 % de plus que le nombre de décès auquel on aurait pu s’attendre s’il n’y avait pas eu de pandémie — ce qu’on appelle la «surmortalité», lorsque le nombre de décès enregistrés au cours d’une période est supérieur au nombre de décès attendus.

Au cours de cette période de 16 mois, Statistique Canada affirme que même si 25 465 personnes sont décédées des suites directes de l’infection par le coronavirus, la pandémie a également retardé des procédures médicales et entraîné une augmentation de la consommation de drogues et d’autres substances, ce qui aurait également pu contribuer à une surmortalité.

Par contre, certaines vies ont peut-être été épargnées grâce à d’autres facteurs, notamment des mesures barrières de santé publique qui ont empêché le virus de la grippe saisonnière de se propager comme d’habitude l’année dernière, ce qui aurait pu éviter de mortelles pneumonies, surtout chez les plus vulnérables.

Les chiffres ne reflètent pas tous les décès survenus, car certains font encore l’objet d’une enquête, de sorte que les données peuvent sous-estimer le nombre réel de décès attribuables à certaines causes, y compris les suicides. Les bilans ont également été ajustés pour tenir compte des changements dans la population, comme le vieillissement.

Le plus grand nombre de décès est survenu au printemps et à l’automne 2020 — pendant les deux premières vagues de la pandémie. D’ailleurs, entre la mi-janvier et la fin juillet de cette année, aucune surmortalité significative n’a été observée à l’échelle nationale, même si la COVID-19 a coûté la vie à 6255 Canadiens pendant cette période.

Mais certaines provinces, dont l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique, ont fait exception. Elles ont connu des périodes de surmortalité, qui coïncidaient généralement avec un nombre plus élevé de décès attribuables à la COVID-19. La Colombie-Britannique et l’Alberta ont également enregistré plus de décès que prévu l’été dernier, lorsqu’une vague de chaleur extrême s’est abattue sur ces deux provinces.

Statistique Canada s’attend à publier d’ici la fin de novembre un tableau plus complet de la surmortalité liée à la pandémie.