Près de 300 personnes manifestent pour le climat et la justice sociale à Montréal

MONTRÉAL — Une semaine de grèves, de fermetures et d’actions pour militer contre les changements climatiques et les inégalités sociales a culminé vendredi avec une manifestation dans le Vieux-Montréal.

Réclamant un réinvestissement dans le filet social et la sortie du Québec des énergies fossiles, une marche a réuni quelque 300 participants au Métro Place d’Armes, pour un trajet de moins d’un kilomètre qui les mènera devant la Tour de la Bourse.

Bon nombre de manifestants représentaient des organismes communautaires œuvrant auprès de populations vulnérables. La plupart ont affirmé qu’il existait un lien étroit entre les changements climatiques et les injustices sociales, alors que les plus vulnérables sont les premiers à être affectés par les impacts environnementaux de la consommation d’énergies fossiles.

Une délégation de Québec solidaire était sur place, dont les députés Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal et le candidat à l’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard.

Selon le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), l’instigateur de l’événement, quelque 200 groupes du milieu communautaire ont pris part à une vague de grèves et d’autres gestes de revendication à travers la province, entre lundi et vendredi.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.