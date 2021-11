Près de 60% des postes électifs de la Ville de Montréal seront occupés par des femmes

MONTRÉAL — Près de 60% des 103 postes électifs de la Ville de Montréal seront occupés par des femmes à la suite des élections du début novembre.

Élections Montréal a relevé un portrait des élus montrant un plus grand nombre de femmes et de jeunes, jeudi, en ce jour d’assermentation pour une majorité d’entre eux.

Ainsi, ce sont 61 femmes (59,2 %) et 42 hommes (40,8 %) qui pourraient occuper l’un ou l’autre des 103 postes électifs de la Ville de Montréal.

Lors de la dernière séance le 27 septembre dernier, le conseil municipal était composé de 29 femmes et 34 hommes et de deux postes vacants pour un total de 65 sièges.

Le portrait est basé sur les résultats officiels en comptant les six personnes qui ont obtenu la majorité des votes exprimés, mais dont l’élection fait l’objet d’une requête pour un nouveau dépouillement, a précisé Élections Montréal.

Selon les données préliminaires, outre la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, aussi réélue à la mairie de l’arrondissement de Ville-Marie, huit femmes ont obtenu la majorité des voix dans l’élection des 18 autres mairies d’arrondissement (44,4 %).

C’est aussi le cas pour 26 femmes aux 46 postes de conseillère de la Ville (56,5 %) et également 26 autres aux 38 postes de conseillères d’arrondissement (68,4 %).

Élections Montréal souligne aussi une meilleure représentation des jeunes, tandis que 41 nouveaux visages font leur entrée sur la scène politique municipale montréalaise, dont plusieurs jeunes de moins de 35 ans.

Ce sont 17 candidats de 35 ans et moins qui ont été élus, soit 13 femmes et 4 hommes.

Parmi ces jeunes élus, 11 siégeront au conseil municipal, soit deux de plus qu’en 2017.

Selon les données en date de jeudi, Projet Montréal a fait élire 53 personnes, Ensemble Montréal 38 personnes et deux partis locaux, Équipe Anjou et Équipe LaSalle, ont fait élire respectivement 5 et 7 personnes pour un total de 103 personnes élues.

Projet Montréal compterait 36 personnes élues au conseil municipal pour former la majorité sur les 65 sièges.