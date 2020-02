Près de 60 millions $ amassés pour Centraide du Grand Montréal en 2019

MONTRÉAL — Centraide du Grand Montréal était très fier d’annoncer un résultat exceptionnel pour sa campagne de financement de 2019, récoltant au total 59,7 millions $.

L’annonce a été faite mercredi soir par les coprésidents de la campagne, Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec et Andrew Lutfy, président et chef de la direction du Groupe Dynamite et de Carbonleo. Tous deux participaient à la soirée des Solidaires, un événement de reconnaissance qui rassemblait 350 invités des milieux de travail et communautaires.

Dans un communiqué, la présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Lili-Anna Pereša, souligne que la campagne 2019 «reflète la mobilisation de milliers de personnes qui agissent avec cœur pour venir en aide aux personnes vulnérables».

L’année précédente, Centraide du Grand Montréal avait récolté 57,5 M$ en 2018 grâce à la générosité des donateurs individuels et corporatifs.

L’organisation compte près de 57 000 bénévoles impliqués au sein de quelque 350 organismes répartis à Montréal, sur la Rive-Sud et à Laval.

Centraide est aussi présent dans les 17 régions administratives du Québec.