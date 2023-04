Près d’un demi-million de clients d’Hydro-Québec privés d’électricité

MONTRÉAL — Près d’un demi-million de clients d’Hydro-Québec ont été momentanément privés d’électricité alors que des pannes surviennent un peu partout sur le réseau. Le tout est vraisemblablement causé par «un arrêt de production subit».

C’est ce que confirme Francis Labbé, porte-parole de la société d’État. Celle-ci enquête actuellement sur la cause de cet arrêt de production.

«Quand ça se produit, notre réseau de transport est muni de protections pour ne pas surcharger l’ensemble des clients et ne pas affecter l’ensemble du réseau, explique M. Labbé. Le mécanisme de protection a réagi et il y a eu des déclenchements préventifs, et c’est ce qui a causé des pannes un peu partout.»

Selon Info panne, au plus fort de la coupure, vers 12h45, 498 291 clients étaient débranchés du réseau. Moins d’une heure auparavant, le nombre de clients affectés par les pannes était inférieur à 3000.

Or, déjà, vers 13h, plus de 95 000 clients avaient été rebranchés, portant à un peu plus de 403 000 le nombre de foyers toujours plongés dans le noir.

La région de Montréal et la Montérégie sont les plus touchées, avec respectivement près de 135 000 et 130 000 débranchements.

Les Laurentides, Laval, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches comptent aussi plusieurs dizaines de milliers de clients touchés.

«On est en train de compenser la production en mettant des turbines en service», souligne M. Labbé.

Une fois l’origine de l’interruption de production identifiée, le service devrait être rétabli «assez rapidement», ajoute le porte-parole.

Actuellement, Hydro-Québec n’a pas d’indice qui laisse penser que la panne serait due à une attaque informatique, a-t-il précisé.

