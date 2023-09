Près d’une centaine de jeunes de l’aile jeunesse de la CAQ sont réunis en Montérégie

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Qc — Près d’une centaine de jeunes sont réunis, samedi, à l’occasion du congrès de la Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CAQ), à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le président sortant de l’aile jeunesse du parti, Victor Pelletier, s’est adressé aux militants, que «certains ne voient pas comme de bons jeunes».

Une allocation du premier ministre, François Legault, est aussi attendue, en fin d’après-midi, au congrès des jeunes caquistes, qui se déroule au centre des congrès de l’hôtel Qualitiy Inn, situé dans la municipalité de la Montérégie.

«On ne correspond pas toujours à ce que certains et certaines voient comme de bons jeunes. On est des nationalistes, on est des pragmatiques, on veut plus d’argent dans nos poches, et on n’a pas peur de le dire. Puis, on veut régler la crise climatique intelligemment», a affirmé M. Pelletier, devant les militants, samedi matin.

«On est des jeunes qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans cette idée préconçue là de la jeunesse, qui ne représente pas tout le monde», a-t-il poursuivi, disant que ces personnes auront une place dans l’aile jeunesse de la CAQ.

M. Pelletier laisse sa place comme président de la Commission de la relève à Aurélie Diep, qui sera officiellement élue par acclamation lors du congrès.

En début de journée, la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, et le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, se sont également adressés aux jeunes.

«C’est en s’impliquant dans un parti politique qu’on fait du parti ce qu’on veut qu’il soit», a évoqué Mme Roy.

Trois thèmes orienteront principalement les discussions au congrès de l’aile jeunesse de la CAQ au courant de la journée.

Les jeunes seront d’abord invités à parler d’économie, et un panel de discussion se penchera ensuite sur la relève en politique municipale. Trois jeunes élus viendront s’adresser aux participants à l’événement, soit le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Audrey Boisjoly, ainsi que la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard.

L’identité québécoise et le nationalisme seront également au cœur des discussions, et les jeunes seront invités à poser des questions au premier ministre à la suite de son discours.