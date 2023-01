Présence policière accrue dans les transports en commun à Toronto

TORONTO — La police de Toronto a accru sa présence dans les transports en commun, à la suite d’une vague récente de crimes violents.

Plus de 80 policiers devraient patrouiller dans les stations de la Société des transports de Toronto et aux alentours, afin d’améliorer la sécurité publique et de prévenir les «crimes opportunistes».

Les avis des usagers sont partagés sur l’utilité d’une présence policière accrue dans les transports en commun de la métropole canadienne.

Damira Pan raconte qu’elle a déjà été témoin de violence dans les transports en commun et que le fait de déployer plus de policiers dans les stations de métro la rassure.

Le banlieusard Seungbin Yoo croit aussi qu’une présence policière visible dans les transports en commun pourrait prévenir la violence.

Mais l’usager Jaime Wilson affirme qu’une présence policière accrue n’aide pas à lutter contre les causes sous-jacentes potentielles de la violence urbaine, notamment l’itinérance et les problèmes de santé mentale.