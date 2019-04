Présence policière accrue sur les routes en ce long congé de Pâques

MONTRÉAL — En ce long week-end du congé pascal, nombreux sont les Québécois qui prendront la route pour aller visiter des amis et de la famille.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont d’ailleurs plus nombreux sur le réseau routier pour inciter à la prudence.

Les patrouilleurs de la SQ ont dans leur mire les infractions liées à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, mais aussi à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues ou une combinaison des deux.

En entrevue, la sergente Béatrice Dorsainville, de la SQ, a indiqué que la courtoisie sur les routes fera aussi l’objet d’une attention particulière, notamment les gestes d’impatience au volant qui peuvent menacer la sécurité d’autrui

Au cours de la même période l’an dernier, plus de 80 personnes ont été arrêtées sur les routes desservies par la SQ pour conduite avec les capacités affaiblies, «un nombre important pour un laps de temps aussi court», note la sergente Dorsainville. Plus de 500 collisions avaient été répertoriées par la SQ, faisant une centaine de blessés et trois morts.