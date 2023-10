Présidence de la chambre: le candidat Jim Jordan appuiera un président temporaire

WASHINGTON — Refusant d’abandonner, le représentant républicain Jim Jordan a déclaré jeudi à ses collègues républicains qu’il soutiendrait un président temporaire de la Chambre des représentants des États-Unis pour les prochains mois alors qu’il tente de renforcer ses appuis pour obtenir le poste.

M. Jordan a transmis le message lors d’une réunion à huis clos au Capitole alors que la majorité républicaine envisageait un plan extraordinaire pour donner au président par intérim, Patrick McHenry, plus de pouvoirs pour rouvrir la Chambre et mener des affaires cruciales jusqu’en janvier, selon les républicains présents à la réunion. Ceux-ci ont insisté pour garder l’anonymat.

Jim Jordan a perdu deux tours pour devenir président et un troisième vote a été annulé. La Chambre s’est réunie brièvement jeudi à midi, mais il serait surprenant que M. Jordan se réessaie rapidement. L’allié acharné de Donald Trump ne se retirera pas non plus, car ses alliés d’extrême droite le soutiennent – et d’autres républicains sont profondément secoués après avoir reçu des menaces de mort de la part de partisans de M. Jordan.

La Chambre pourrait rester éternellement bloquée, hors service et sans leader dans un avenir proche, alors que la majorité républicaine s’enfonce encore plus profondément dans le dysfonctionnement.

M. McHenry a rejeté les tentatives visant à ce qu’il occupe le poste de manière plus permanente, après avoir été nommé à ce poste lors de l’éviction sans précédent de Kevin McCarthy il y a plus de deux semaines.

«Je n’ai pas demandé de pouvoirs supplémentaires, a assuré M. McHenry, républicain de Caroline du Nord très apprécié de ses collègues et considéré comme un législateur très compétent. Mon devoir est de faire élire le prochain orateur. C’est mon objectif.»

Élever M. McHenry au rang de président permanent ne serait pas aussi simple politiquement qu’il y paraît. Les législateurs républicains d’extrême droite, y compris ceux qui ont évincé M. McCarthy, n’aiment pas cette idée.

Alors que les démocrates ont suggéré cet arrangement, les républicains répugnent à s’associer avec les démocrates de manière bipartite. Et il est très peu probable que les républicains puissent voter seuls pour donner à M. McHenry plus de pouvoirs, même s’ils détiennent le contrôle majoritaire de la Chambre.

«C’est un mauvais précédent et je ne le soutiens pas», a déclaré le représentant Scott Perry, républicain du Freedom Caucus, groupe d’élus d’extrême droite.

Les prochaines étapes étaient très incertaines jeudi alors que les républicains en colère et frustrés envisageaient d’autres options. Certains prédisent que la Chambre pourrait rester essentiellement fermée, comme elle l’a été presque tout le mois, jusqu’à la date limite de la mi-novembre pour que le Congrès approuve le financement ou risque la fermeture du gouvernement fédéral.