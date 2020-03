Prestation de 2000 $: des préposés aux bénéficiaires gagnent moins s’ils travaillent

MONTRÉAL — Des syndicats de préposés aux bénéficiaires ont reçu des appels de leurs membres qui ont calculé qu’ils seraient mieux rémunérés s’ils restaient à la maison et cessaient de s’occuper des personnes âgées dans les résidences privées pour aînés.

Il s’agit d’une conséquence paradoxale de la prestation d’urgence de 2000 $ annoncée mercredi par le gouvernement fédéral dans le contexte du coronavirus. Cette prestation représente l’équivalent de 500 $ par semaine en moyenne.

Or, les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les résidences privées pour personnes âgées ne touchent même pas cette somme, même à temps complet. Payés 13 $ ou 14 $ l’heure, cela donne un salaire hebdomadaire de 455 $ à 490 $.

Le Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ, a confirmé jeudi avoir reçu quelques appels de ses membres qui ont fait le calcul. Ils voulaient savoir s’ils seraient admissibles à la prestation de 2000 $ s’ils démissionnaient.

Certains membres ne mâchaient pas leurs mots et affirmaient qu’ils seraient mieux payés en restant chez eux à ne rien faire qu’à mettre leur santé en danger pour continuer à travailler en s’occupant de personnes âgées dans des résidences privées, a rapporté le SQEES.

«Ca n’a aucun sens»

«Nos gens nous disent: « ça n’a aucun sens, je mets ma santé et ma sécurité en jeu et je m’aperçois que je suis moins payé que des gens qui vont rester chez eux »» , a résumé Sylvie Nelson, présidente du SQEES.

Et elle souligne que la situation est la même pour ses autres membres qui sont préposés à la cuisine, à l’entretien, aux services auxiliaires dans les mêmes résidences privées pour personnes âgées.

«Nous, on leur dit « c’est important que vous restiez en place ». Mais c’est évident qu’ils aimeraient avoir une bonification de leur salaire», fait valoir la dirigeante syndicale.

Qui plus est, les travailleurs d’épicerie et d’autres dans le commerce de détail touchent maintenant une prime de 2 $ l’heure, à cause du coronavirus. Mais pas les préposés aux bénéficiaires qui s’occupent des personnes âgées dans les résidences privées pour aînés, qui sont pourtant jugés essentiels.

«Ce serait le fun qu’il y ait une reconnaissance pour ces gens-là aussi», souligne Mme Nelson.

Un décret

Bien qu’il s’agisse d’employeurs privés — de grandes chaînes de résidences, dans certains cas — Mme Nelson croit que le gouvernement Legault y peut quelque chose.

«Ce serait le temps» qu’il adopte un décret pour établir des conditions de travail minimales dans les résidences privées, fait-elle valoir.

Il existe déjà de tels décrets dans l’entretien d’édifices publics, dans les agences de sécurité et dans l’industrie automobile, par exemple. Ces décrets concernent différents employeurs, sont négociés entre deux parties avant d’être étendus à toute une industrie donnée. Ils bénéficient tant aux syndiqués qu’aux non-syndiqués.