Prestation d’urgence: 788 510 demandes traitées dès la première journée

MONTRÉAL — Ce sont près de 789 000 Canadiens qui ont formulé une demande en vue d’obtenir la Prestation canadienne d’urgence, et ce, dès la première journée d’ouverture du portail.

L’Agence du revenu du Canada a fait savoir mardi qu’à 23h59 lundi soir, 788 510 demandes avaient été traitées «avec succès». Le portail avait ouvert à 6h le matin même.

De façon générale, cette Prestation canadienne d’urgence est offerte à ceux qui ont dû cesser de travailler à cause de la crise du coronavirus. Elle offre 2000 $ par mois pendant quatre mois.

L’Agence du revenu a précisé qu’elle parvient à traiter 1000 demandes à la minute.

Les gens doivent s’y inscrire certains jours, selon leur mois de naissance.

Plus précisément, 572 503 demandes traitées avaient été soumises en ligne, 215 781 avaient été soumises par ligne téléphonique et 226 avaient été présentées à des agents dans des centres d’appel, parce qu’il s’agissait de cas plus complexes.

L’Agence du revenu souligne que les demandes ont été enregistrées «sans heurt jusqu’à présent».