Prestation d’urgence: plus de 966 000 demandes reçues, dit le ministre Duclos

MONTRÉAL — Le système mis en place pour enregistrer les demandes de Prestation canadienne d’urgence, dans le contexte de la crise du coronavirus, semble fonctionner «sans heurt jusqu’à présent», rapporte l’Agence du revenu du Canada.

En conférence de presse mardi midi, le président du Conseil du trésor fédéral, Jean-Yves Duclos, a fait savoir que plus de 966 000 demandes pour ces prestations avaient été reçues.

«C’est, en une journée, l’équivalent de ce que le gouvernement canadien reçoit normalement en six mois de demandes de prestations d’assurance-emploi», a illustré le ministre Duclos.

Plus tôt dans la journée, l’Agence du revenu du Canada avait précisé qu’entre l’ouverture du portail, lundi à 6h, et 23h59 lundi soir, 788 510 demandes avaient été traitées «avec succès».

Plus précisément, de ce nombre, 572 503 demandes traitées avaient été soumises en ligne, 215 781 avaient été soumises par ligne téléphonique et 226 avaient été présentées à des agents dans des centres d’appels, parce qu’il s’agissait de cas plus complexes.

De façon générale, cette Prestation canadienne d’urgence est offerte à ceux qui ont dû cesser de travailler à cause de la crise du coronavirus. Elle offre 2000 $ par mois pendant quatre mois.

L’Agence du revenu a précisé qu’elle parvient à traiter 1000 demandes à la minute.

Pour éviter la cohue, les gens doivent s’y inscrire certains jours seulement, selon leur mois de naissance. Mardi, c’était au tour des Canadiens nés en avril, mai et juin de formuler leurs demandes.

L’Agence du revenu souligne que les demandes ont été enregistrées «sans heurt jusqu’à présent».

Le ministre Duclos, de son côté, a indiqué que depuis le 15 mars, «plus de 3,6 millions de demandes de prestations d’aide ont été formulées et, de ce nombre, 3 millions ont déjà été traitées».

Il s’est dit reconnaissant envers les agents et les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada et de Services Canada «pour leur détermination, leur engagement et leur travail acharné».

Le ministre a aussi félicité les Canadiens qui ont su faire preuve de «discipline» dans les circonstances.