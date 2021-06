Prévention du plagiat: une professeure de l’UQO dans un partenariat international

GATINEAU, Qc — Une professeure de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) obtient un appui de 2,5 millions $ de la part du gouvernement du Canada afin de participer pendant sept ans à un partenariat international sur la prévention du plagiat dans les milieux d’éducation supérieure.

Martine Peters, du Département des sciences de l’éducation, s’attaquera ainsi avec des experts de sept pays au plagiat, un phénomène dont elle est une spécialiste en prévention depuis plusieurs années.

Mme Peters dirigera des recherches au sein d’une équipe de 62 chercheurs provenant de 28 universités aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Portugal, en République Tchèque et en Turquie, notamment. En plus des chercheurs, l’équipe comprend des bibliothécaires, des étudiants et des gens travaillant dans des ministères de l’Éducation, par exemple.

La professeure Peters explique que le plagiat existait bien avant l’ère numérique, mais que l’avènement des nouvelles technologies a amplifié le problème au point de créer un fléau, le plagiat étant en croissance constante dans les universités du monde entier.

Les logiciels de traitement de texte le web ont transformé en profondeur le processus de rédaction des étudiants. L’un des défis pour eux est de trouver l’information pertinente et de bien l’intégrer dans leurs travaux dans le respect des normes académiques.

Les membres du Partenariat universitaire sur la prévention du plagiat (PUPP) assurent qu’ils veulent s’éloigner des mesures punitives du plagiat afin de mettre l’accent sur la prévention de ce fléau. Les chercheurs proposeront des solutions pédagogiques qui permettront aux étudiants d’acquérir les compétences pour rédiger des travaux avec intégrité dans le contexte numérique.

Martine Peters a obtenu un doctorat en psychopédagogie de l’Université d’Ottawa. En 2012, elle a consacré une année sabbatique passée en Chine à faire de la recherche sur le créacollage numérique, qu’elle définit comme étant une combinaison d’informations variées trouvées sur l’internet ou à la bibliothèque, mais qui indiquent correctement les sources.