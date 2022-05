Prévision de l’été: chaleur, humidité et quelques orages violents sont au menu

MONTRÉAL — Un été chaud, «instable et collant» attend les Québécois et les Ontariens, selon MétéoMédia, qui prévoit des périodes de chaleur abondantes, mais ces périodes seront, plus souvent qu’à l’habitude, suivies d’orages violents.

Dans le sud du Québec, les températures seront au-dessus des normales saisonnières, à l’image des précipitations, qui seront également bien présentes, selon MétéoMédia.

Il s’agirait donc du «cinquième été consécutif où les températures seront au-dessus des normales saisonnières, ce qui n’est jamais encore arrivé depuis que l’on compile les données», donc depuis 1942, a indiqué André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

Quelques périodes caniculaires sont prévues, «mais ça ne sera peut-être pas aussi intense que l’année passée où le mois de juin et le mois d’août avaient été des mois records au niveau des températures», a résumé M. Monette à La Presse Canadienne.

Selon le météorologue, «le mois de juin devrait être un peu plus près des normales» et c’est lors des mois de juillet et août «qu’on va avoir des canicules» qui pourraient amener «beaucoup d’humidité, donc des valeurs humidex quand même très élevées».

André Monette prévoit que la quantité de précipitations, au-dessus des normales, devraient empêcher que cet été soit «une saison particulièrement active pour les feux de forêt» dans l’est du pays.

Ailleurs au Canada

La majorité du Canada «aura droit à des températures près ou supérieures à la normale», selon MétéoMédia.

«La chaleur et l’humidité, en plus d’un patron actif, contribueront à un été orageux pour une grande partie du pays.»

Quelques périodes de temps plus frais seront donc rendues possibles par ces moments d’instabilité, a résumé Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia.

En ce qui concerne l’ouest du Canada, «on est près des normales, il peut y avoir des périodes de chaleur à certains moments, mais ça ne sera pas dominant et on prévoit aussi plus de précipitations que les normales de saison pour la côte», a expliqué M. Monette en précisant que «ça devrait être plus tranquille et moins pénible que l’été dernier pour les feux de forêt».

Dans l’Atlantique, les températures seront au-dessus des normales et seule la région du Labrador devrait être «près des normales de saison», selon MétéoMédia.

Les météorologues s’attendent à ce qu’il y ait plus d’ouragans et de tempêtes tropicales qu’à l’habitude vers la fin de l’été dans l’océan Atlantique, alors il y aura possiblement des restants de tempêtes tropicales qui pourraient remonter la côte et aller frapper les provinces de l’Atlantique» et possiblement certaines régions du Québec, a indiqué André Monette.