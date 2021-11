Prévisions météo: un hiver doux mais riche en tempêtes

MONTRÉAL — Certaines pistes de ski alpin sont maintenant ouvertes au Québec et les amateurs de sport d’hiver devraient être ravis des prévisions à court terme de MétéoMédia, qui s’attend à une première moitié d’hiver favorable aux sports de glisse. Toutefois, après Noël, «les températures douces feront temporairement oublier l’hiver par moments».

Selon MétéoMédia, des précipitations de neige abondantes sont à prévoir au Québec et en Ontario dans les prochaines semaines.

Les Québécois peuvent espérer un Noël blanc selon André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

« Les chances sont bonnes cette année, il faudrait être mal chanceux pour voir un redoux important avant Noël» a indiqué André Monette en précisant « qu’en raison d’un corridor actif bien présent dans la vallée du Saint-Laurent, plusieurs tempêtes sont attendues».

Il invite les citoyens à porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer rapidement et subitement.

Des températures au-dessus des normales saisonnières

La Niña, un phénomème climatique qui refroidi les eaux de l’océan Pacifique, devrait amener des températures plus froides dans l’Ouest canadien et au nord des États-Unis, mais de la douceur du sud-ouest des États-Unis jusqu’au Québec.

«Le Québec connaîtra un hiver confortable à l’abri des longues périodes glaciales », a indiqué à La Presse Canadienne André Monette.

Les températures au-dessus des normales saisonnières sont à prévoir au Québec et en Ontario particulièrement au mois de janvier et février, une période qui sera favorable au grésil, à la pluie verglaçante et la présence de gadoue.

Ailleurs au Canada

La Colombie-Britannique et les Prairies devraient devoir subir des températures sous les normales durant l’hiver avec la présence répétée du vortex polaire selon MétéoMédia.

Les provinces maritimes «profiteront quant à elles d’une saison douce et à l’abri des tempêtes côtières».

MétéoMédia précise qu’il devrait y avoir moins de précipitations qu’habituellement «pour ces régions qui sont normalement en proie à de fortes perturbations au cours de l’hiver.»