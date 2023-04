Primaires démocrates: l’anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. se mesurera à Joe Biden

NEW YORK — Le démocrate Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccin et descendant de l’une des familles politiques les plus célèbres du pays, sera candidat à la présidence pour l’élection de 2024.

M. Kennedy a déposé une déclaration de candidature mercredi auprès de la Commission électorale fédérale.

La campagne de l’homme de 69 ans pour défier le président sortant Joe Biden pour l’investiture démocrate est loin d’être gagnée d’avance. L’auteure de croissance personnelle Marianne Williamson s’est aussi lancée dans la course démocrate.

M. Kennedy, un neveu du président John F. Kennedy et le fils de son frère assassiné Robert F. Kennedy, était autrefois un auteur à succès et un avocat environnemental qui a travaillé sur des questions telles que l’eau potable.

Mais il y a plus de 15 ans, il est devenu obsédé par la conviction que les vaccins ne sont pas sûrs. Il est devenu l’une des principales voix du mouvement anti-vaccin, et son travail a été décrit par des experts en santé publique et même des membres de sa propre famille comme trompeur et dangereux.

M. Kennedy était depuis longtemps impliqué dans le mouvement anti-vaccin, mais l’effort s’est intensifié durant la pandémie de COVID-19 et le développement du vaccin contre la COVID-19.

Son organisme de bienfaisance anti-vaccin, Children’s Health Defence, a prospéré pendant la pandémie, avec des revenus qui ont plus que doublé en 2020 pour atteindre 6,8 millions de dollars, selon les documents déposés auprès des organismes de réglementation des organismes de bienfaisance.

Son organisation a ciblé de fausses allégations sur des groupes qui pourraient être plus enclins à se méfier du vaccin, y compris les mères et les Noirs américains, ont déclaré des experts, ce qui aurait pu entraîner des décès pendant la pandémie.

M. Kennedy a publié un livre en 2021, «The Real Anthony Fauci», dans lequel il accuse le médecin en chef spécialisé dans les maladies infectieuses d’avoir participé à «un coup d’État historique contre la démocratie occidentale» et promeut des traitements COVID-19 non prouvés tels que l’ivermectine, qui est destiné à traiter les parasites, et l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique.

Personnalités et groupes anti-démocratiques

Sa poussée contre le vaccin COVID-19 l’a parfois lié à des personnalités et des groupes anti-démocratiques. M. Kennedy est apparu lors d’événements poussant le mensonge selon lequel l’élection présidentielle de 2020 a été volée et avec des personnes qui ont applaudi ou minimisé l’insurrection au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Une photo publiée sur Instagram montrait M. Kennedy dans les coulisses d’un événement Reawaken America en juillet 2021 avec l’ancien allié de l’ancien président Donald Trump Roger Stone, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et la profiteuse anti-vaccin Charlene Bollinger. Tous les trois ont promu le mensonge sur le vol des élections de 2020.

La photo a été publiée mais supprimée plus tard par Mme Bollinger, qui est apparue avec M. Kennedy lors de plusieurs événements. Elle et son mari ont parrainé un rassemblement anti-vaccin et pro-Trump près du Capitole le 6 janvier. Mme Bollinger a célébré l’attaque et son mari a tenté d’entrer dans le Capitole. M. Kennedy est apparu plus tard dans une vidéo pour leur Super PAC.

M. Kennedy a invoqué à plusieurs reprises les nazis et l’Holocauste lorsqu’il a parlé de mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19, telles que les exigences en matière de masques et les exigences de vaccination. Il s’est parfois excusé pour ces commentaires, notamment lorsqu’il a suggéré que les gens en 2022 avaient vécu pire qu’Anne Frank, l’adolescente décédée dans un camp de concentration nazi après s’être cachée avec sa famille dans une annexe secrète d’une maison d’Amsterdam pendant deux ans.

M. Kennedy a parfois invoqué l’héritage de sa famille dans son travail anti-vaccin, notamment en utilisant parfois des images du président John F. Kennedy.

Sa sœur Kerry Kennedy, qui dirige le Robert F. Kennedy Human Rights, un groupe international de défense des droits fondé par leur mère Ethel, a déclaré que son frère avait supprimé une partie du contenu à sa demande.

Elle a déclaré à l’Associated Press dans une entrevue en 2021 que son frère avait «complètement tort sur cette question et était très dangereux».